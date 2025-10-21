Levante UD
Danvila pone a examen su plan de reestructuración
El club celebra esta tarde su Junta Extraordinaria de Accionistas, en la que se expondrá el proyecto para hacer frente a la deuda financiera existente
Rafa Esteve
El Ciutat de València abrirá sus puertas esta tarde para celebrar una Junta Extraordinaria de Accionistas sobre la que preservar la viabilidad de un Levante que, a pesar del ascenso a Primera División, y de los ingresos que genera volver a competir contra los mejores del panorama nacional, sigue sufriendo las consecuencias de la anterior gestión. El volumen de la deuda financiera total, comprometida por tres temporadas en Segunda, donde se suman costes estructurales y salariales elevados, junto a proyectos sujetados de inversión sujetados con financiación a largo plazo, es, a 30 de junio de 2025 según el Plan de reestructuración, de aproximadamente 127 millones de euros junto a un EBITDA (incluyendo traspasos) de 9 ‘kilos’; siendo altamente superior a la capacidad para generar recursos del club levantinista y reflejando un sobreendeudamiento que, inevitablemente, obliga a reestructurar la deuda para evitar una insolvencia absoluta, refugiar a los administradores y darle una vida extra a un Levante malherido por la crisis económica que sigue golpeándole en la actualidad.
La solución propuesta por José Danvila, respaldado por un Patronato de la Fundación que votó a favor en su práctica totalidad a pesar del ‘no’ de la Delegación de Peñas, pasa por la capitalización de 13.839.975,73 millones que, según la cláusula 19.2 del Plan de Reestructuración, "consistirá en la emisión de 229.617 acciones de nueva creación, con un valor de emisión por acción (sin prima) de 60,10 €". De dicha cantidad, 10 millones corresponden a préstamos participativos, 9,3 a deuda ordinaria y 4,5 a deuda participativa, y pertenecen a Bizas Capital: una sociedad inversora vinculada a la estructura de propiedad del club al tener a José Danvila como máximo responsable. No obstante, el empresario cree que al Levante no le queda otro remedio que capitalizar su deuda para no solo reorganizarla, sino también para fortalecer un patrimonio neto que, en este 2025, registró un balance negativo.
