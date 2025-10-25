Carlos Álvarez, posibilidad real ante el Mallorca

El Levante UD y su afición vuelven a respirar tras un período de máxima tensión, angustia y temor por el estado físico de su estrella, su héroe, su jugador más determinante: Carlos Álvarez. El pasado domingo 19 de octubre ante el Rayo Vallecano en casa, el centrocampista sevillano, después de aguantar un partido muy físico, con muchas faltas, sufrió una lesión —esguince de tobillo— en los instantes finales del encuentro, situación que, sumado a la dura goleada sufrida por parte del conjunto rayista, dejó helado al Ciutat de València.

Julián Calero, en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Mallorca, aseguró que Carlos Álvarez «va a viajar», y, por tanto, su presencia no está descartada. «Tenemos 48 horas para tomar una decisión, porque del viaje al partido hay 24 horas y a veces 24 horas en un tobillo el jugador empieza a encontrarse mucho mejor. Vamos a jugar con todas las horas que tenemos y luego ya decidimos», manifestó el técnico madrileño. Además, Calero explicó que Carlos Álvarez ha hecho tanto «trabajo con el grupo» como «fuera», y que «todo lo que sea forzarlo dependerá de cómo se siente el jugador».

Por tanto, el conjunto granota mantiene una mezcla de escepticismo y seguridad de que el centrocampista de 22 años no solo llegue al partido, sino también en un estado físico óptimo, sin dolor y sin opción a una futura recaída. Ahora, los granotas tendrán que esperar a la evolución del tobillo, y comprobar si las sensaciones en el entrenamiento de hoy sábado son positivas para entrar en la convocatoria y ser una opción real en el equipo. n