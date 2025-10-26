El Levante se queda con la miel en los labios en Mallorca (1-1)

No hay nada más objetivo en el fútbol que lo que marca un resultado. La victoria son tres puntos, el empate se divide en una unidad para cada equipo y la derrota no tiene ninguna consecuencia a nivel de puntuación. A veces puede ser engañoso. Sobre todo, cuando la sensación, en términos generales, es la de que se mereció más de lo obtenido. El Levante lo sintió frente al Rayo Vallecano, sufriendo un 0-3 que desestabilizó la armonía y la felicidad provocada por la óptima progresión de la plantilla. Hizo falta una reacción, capaz de indicar que, pese a los tropiezos, el camino hacia la salvación es el correcto.

Todo salió a pedir de boca desde el inicio, pese a que las inclemencias climatológicas limitaron una práctica favorable para desarrollar el partido. En el ecuador del primer tiempo, Etta Eyong encontró el camino del gol después de que un rebote en Samu Costa provocase una falta de entendimiento en Valjent y Raillo que fue aprovechado por el delantero camerunés. Se quedó sin pólvora ante el Rayo Vallecano, pero su diana en Son Moix sirvió para recuperar su instinto de cara a portería. El Levante tuvo un comienzo de partido soñado hasta que el Mallorca, con el marcador en contra, provocó que los granotas perdiesen la estabilidad, sobre todo, frente a las acciones zigzagueantes de Jan Virgili. De sus botas nació no solo el peligro bermellón, sino también la ocasión que activó a los locales. Se fue de Toljan y de Unai Vencedor y se topó con un Ryan que se mostró muy solvente bajo palos. En la acción posterior, el australiano achicó a Muriqi para impedirle el empate, y presenció como Sergi Darder, rematando un centro de Joseph, la dirigió al pico de su escuadra izquierda, con la fortuna de que se marchó fuera.

El centrocampista del Levante Pablo Martínez, ante el defensa del Mallorca Pablo Maffeo, bajo la intensa lluvia. / CATI CLADERA

Sin embargo, al Mallorca no perdió la fe contra un Levante firme, pero sin precisión en tres cuartos de campo. Necesitó un encuentro más abierto para hacerle daño al Mallorca, mientras los locales no encontraron soluciones para obtener el empate. Entre tanto, Manu Sánchez se topó con Leo Román tras cazar un centro de Vencedor que le colocó frente al portero bermellón, mientras Jeremy Toljan fue providencial para entrometerse en un centro dirigido a Muriqi que fue medio gol. No obstante, el Levante, sin encontrar soluciones para frenar las embestidas del Mallorca, encajó la diana del empate gracias a una obra de arte de Maffeo, imparable para Mathew Ryan, tras colocar el esférico a la altura de la escuadra. Larguero y al fondo de la red. Desde entonces, la prioridad fue no perder más botín del obtenido hasta entonces, pero sin renunciar a unos tres puntos que se quedaron a una parada providencial de Leo Román. Morales, entrado el descuento, se deshizo de Valjent y definió a un palo largo donde el meta local se entrometió con una parada salvadora.