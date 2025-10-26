Una ‘maldición’ en Son Moix a desenmascarar por el Levante

El Levante UD sigue en ese proceso de adaptación, mejora constante y progresión como equipo, como unión, para proseguir con las buenas sensaciones que dejó tras el primer parón de selecciones en octubre. Los de Calero no dejan de creer en sus posibilidades, conscientes de que tienen argumentos tanto futbolísticos como emocionales para poder lograr su anhelado objetivo de la permanencia. Hasta ahora, el conjunto granota ha exhibido virtudes muy claras y significativas: un potencial ofensivo desbordante, pero sobre todo, la valentía, sacrificio y resiliencia que está mostrando este equipo. Una mentalidad exigente y un ADN muy competitivo propios de los clubes liderados por Julián Calero. Sin embargo, este fin de semana se enfrentan al Mallorca, en feudo mallorquín, un campo que durante décadas ha complicado y mucho a los levantinistas... hasta el punto de ser un fortín difícil de asaltar y conquistar.

El Levante UD llega a esta jornada con la máxima ilusión posible, apoyado con bajo la estela de una afición fiel y entregada a ultranza a los éxitos/desgracias de su equipo. No importa como vayan, como cayeron goleados ante el Rayo y como está sufriendo en defensa; los granotas no se van a rendir tan fácilmente, pues son conscientes de que sus jugadores lo están dando todo hasta el final. La pelea constante y el sacrificio siempre se valora, y más en un equipo recién ascendido. No obstante, los de Orriols aterrizan en tierras mallorquinas, un lugar históricamente difícil/adverso, donde al equipo levantinista le ha costado y mucho vencer. Los números no engañan: en 20 enfrentamientos en feudo bermellón, once han caído del lado del Mallorca (55%), cinco empates (25%) y tan solo cuatro victorias (20%) por parte del equipo valenciano.

Ahora, los de Calero, después de sacar grandes resultados ante tres rivales directos y fuera de casa: victoria 0-4 ante el Girona, victoria 0-2 contra el Oviedo, y empate 1-1 con el Getafe, llegan con confianza y preparados para librar otra ardua batalla..

Este, no será un enfrentamiento cualquiera... sino un choque frontal entre dos equipos situados al borde del descenso —un Levante, decimosexto; y un Mallorca, decimoséptimo—, y que comparten varias similitudes: estilos de juego similares, una necesidad común de salvarse y la importancia de ganar partidos. Mientras que el cuadro bermellón viene de lograr un triunfo capital contra el Sevillaen el Pizjuán por 1-3 y con la confianza por las nubes, en cambio, los granotas vienen golpeados por una dura goleada 0-3 ante el Rayo Vallecano en el Ciutat.