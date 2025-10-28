Etta Eyong, entre los mejores de LaLiga

La mejor noticia para el Levante UD en este inicio de temporada es, sin duda, el rendimiento de Etta Eyong. El delantero camerunés está justificando el importante esfuerzo económico que hizo el conjunto granota, que se decidió a pagar una cifra cercana a los cuatro millones de euros a pesar de la delicada situación financiera por la que atraviesa el club. La dirección deportiva vio una oportunidad de oro en el joven delantero, que le está dando la razón con rendimiento y cifras.

Cifras que, sin ir más lejos, le sitúan como uno de los mejores delanteros de LaLiga en las diez jornadas disputadas hasta la fecha, y es que solo Kylian Mbappé ha participado en más goles en la actual edición de la competición doméstica.

El francés del Real Madrid ha participado en 10 (9 goles y 1 asistencia), mientras que el delantero del Levante lo ha hecho en 9 (6 goles y 3 asistencias). Cabe recordar que 1 gol y 2 asistencias del camerunés fueron durante las primeras tres jornadas cuando todavía militaba en el Villarreal CF.

En cualquier caso, el rendimiento de Etta desde que viste los colores azulgranas es una bendición para la afición granota: cinco goles y una asistencia en 7 partidos disputados, contribuyendo además a una consecución importante de puntos que permiten al Levante estar, a día de hoy, fuera de los puestos de descenso.

Sin ir más lejos, el pasado domingo fue el autor del tanto que permitió al Levante sumar un punto a domicilio, que pudieron ser tres si Maffeo no llega a marcar uno de los goles de su vida o si Leo Román no hubiera adivinado las intenciones de Morales en un mano a mano en el tiempo añadido.

No es ningún secreto que en Etta Eyong y Carlos Álvarez están un gran porcentaje de las posibilidades del Levante UD de salvar la categoría. Ambos son los futbolistas más diferenciales de la plantilla, y de hecho lo serían en muchas de las plantilla de Primera. En las de momento pocas jornadas que han coincidido, ya han dejado evidencias de que su sociedad es marca el camino hacia la salvación.