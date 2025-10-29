Nuevo contratiempo para Calero: Iván Romero, lesionado

Otra vez... llegan contratiempos difíciles de digerir desde Orriols. Lo que parecía una nueva temporada en Primera División con un grupo fuerte, resistente y con buena salud física —con varias semanas con el equipo al completo, excepto con Matturro que está cerca de regresar—, la situación se ha vuelto a complicar. En los últimos días, varios jugadores del equipo han sufrido contratiempos, aunque el de su mejor jugador, Carlos Álvarez, mantuvo en vilo a los granotas, preocupados por su estado físico tras ese esguince de tobillo sufrido ante el Rayo Vallecano en el Ciutat de València. No obstante, la ligereza/suavidad de la lesión, sumada a la rápida recuperación del centrocampista sevillano, le permitió entrar en la convocatoria frente al Mallorca y disputar casi 20 minutos, suficientes para no forzarle en demasía.

Pero las noticias negativas no quedan ahí... A Calero se le suma otra adversidad en forma de lesión. En este caso, se trata de Iván Romero, uno de los jugadores más determinantes de este inicio, que, después de someterse a las pruebas médicas pertinentes tras un «golpe fortuito» sufrido en los entrenamientos, han revelado que el delantero de 24 años sufre una lesión en el sóleo de su pierna izquierda. Sin duda, una baja sensible que trastoca por completo al cuadro levantinista, y al técnico madrileño, que deberá continuar durante varias semanas sin uno de sus atacantes franquicia esta temporada. De hecho, el de La Solana se quedó fuera de la convocatoria en los últimos minutos del encuentro frente al Mallorca, lo que le valió a Koyalipou para tener la oportunidad de jugar en su primer partido como titular con el conjunto granota. Y sus sensaciones... no fueron para nada malas. Movimientos constantes, descarga de pases y sacrificio en defensa.

Este tipo de lesiones en el sóleo, generalmente causadas por una sobrecarga o distensión en el músculo de pantorrilla, suelen tener un tiempo de baja de unas dos/tres semanas. Esto supone que, si la dolencia de Iván Romero no llega a rotura, sino solo molestias musculares, le dejarían fuera de los terrenos de juego mínimo hasta el parón de selecciones de principios de noviembre. Si la lesión es mayor, este tiempo de baja se podría alargar hasta el 21 de noviembre, fecha en el que tendrá lugar el derbi Levante-Valencia en Mestalla. Por tanto, el sevillano se perderá con total seguridad los encuentros de esta semana —jueves, ante el Orihuela en Copa del Rey; y domingo, contra el Celta de Vigo en LaLiga—.

Además, tampoco estaría el 8 de noviembre frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano. La incertidumbre está presente en ese duelo ante su máximo rival, cuya presencia no está asegurada, lo que supondría una baja fundamental en el ataque granota.