Carlos Espí rescata a un Levante que jugó con fuego

En un encuentro donde abundó la necesidad de reivindicarse, Unai Elgezabal fue quien más sacó la cabeza entre los que participaron sobre el césped de Los Arcos. El capitán, a los tres minutos del comienzo, cazó un centro procedente de la esquina de Losada y, cabeceando atrás un saque de banda del debutante Matturro, se la dio a un José Luis Morales que, de volea y desde fuera del área, dobló la renta granota con un gran tanto. Apenas corría el minuto 10 de partido y el Levante marcaba el paso con un marcador cómodo a favor, presagiando un transcurso cómodo y un contexto donde los alineados, poco habituales en LaLiga, pudieran coger confianza para apretarle las tuercas a los teóricos titulares. No obstante, el Orihuela se resistió a tirar la toalla a las primeras de cambio. Y más, frente a un Los Arcos lleno hasta la bandera, expectante y cargado de esperanza para tumbar a un equipo de Primera División. Sonsona, superado el ecuador del primer asalto, transformó un penalti cometido por Olasagasti para ponerle picante a una ronda sin aparente peligro, pero donde la mínima diferencia en el luminoso puso en alerta a un Levante que no quiso repetir, ni de lejos, su actuación en Copa del Rey del curso pasado.

Pese a ello, el combinado alicantino salió de vestuarios con energías renovadas. Sobre todo, al contragolpe, con el canterano del Levante Joan Monterde llevando la batuta de los escorpiones en velocidad. Sin embargo, los pupilos dirigidos por Calero pusieron tierra por mediación de Carlos Espí, a través de una jugada trazada por Cabello desde la retaguardia defensiva con un pase en largo, que cedió Morales atrás, para que el ‘19’ la embocase en el fondo de la red. Tal y como sucedió en el amistoso frente al Leganés, el atacante aprovechó su oportunidad reencontrándose con su mayor habilidad: el gol. A pesar de ello, de bella factura fue el anotado por Gonzalo Miranda poco después de la diana del canterano, desde fuera del área, ajustada al palo izquierdo de Pablo Campos y de carácter imparable para el portero. Un tanto que le complicó la vida a un Levante voluntarioso, pero impreciso en tres cuartos de campo y que le dio banda ancha a unos escorpiones que se vieron con la posibilidad de poner contra las cuerdas a los granotas, incapaces de afrontar un duelo calmado y navegando en la cuerda floja.

El Orihuela, es más, coqueteó con el empate en más de una ocasión: puso un centro a la olla que Espí desvió a córner en dirección a su propia portería, Ángel Sánchez voleó un esférico que se fue alto, en medio de un Levante hundido en la retaguardia, y Solano se topó con un Cuñat que achicó su palo ante el fuerte disparo del futbolista local. Para más inri, Pablo Martínez, en una acción defensiva con Adnane Bensaad, mostró claros signos de dolor después de lesionarse del tobillo y ser incapaz de salir del campo por su propio pie. No en vano, el Levante pivota en el sufrimiento. En niveles altos de tensión, a caballo entre el nervio y la falta de tensión. Ayod, en el 89’, remató con la testa un envío lateral de Bensaad, que acabó en el fondo de las mallas y desató la locura en un Los Arcos que soñó con tumbar a todo un Primera División. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, la euforia se congeló cuando Espí, rematando una prolongación de Víctor García, marcó el gol del triunfo a pocos minutos del desenlace para salvarle los muebles a los suyos. Gracias al tanto de un futbolista que huele el gol con cierta facilidad, el Levante superó el trámite con más dificultades de las deseadas, aunque evitando el que hubiera sido otro varapalo con tintes similares al de Pontevedra.