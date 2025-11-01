Calero: «Nos hace falta defender mejor a todos»

El entrenador del Levante, Julián Calero, admitió ayer viernes que si quieren mejorar su rendimiento en la categoría necesitan defender mejor de forma colectiva porque el nivel de Primera División es «muy alto». «Creo que nos hemos adaptado muy bien en ataque y manejamos bien ciertos automatismos que nos está dando resultado, pero es verdad que a nivel defensivo nos está costando más. Nos hace falta defender todos mejor, pero no sólo la línea defensiva», aclaró Calero a los medios en una rueda de prensa.

«Con ese número de ocasiones y goles es una pena que no tengamos más puntos y es a consecuencia de que hemos encajado demasiado. Porque si hay algo difícil en esta categoría es hacer gol. Es menos complicado que no te hagan gol porque el talento no se compra», agregó el entrenador madrileño. Pese a ese mal rendimiento en defensa, Calero explicó que su balance después de las primeras diez jornadas en LaLiga EA Sports «es positivo». «Hemos pasado ese tramo de vértigo que podía tener un jugador que no hubiera jugado en Primera. Ya ven que pueden competir contra cualquiera y el balance en general es positivo en cuanto a sensaciones, aunque nos gustaría tener más puntos», afirmó.

Sobre el Celta de Vigo, su rival mañana domingo en València y que solo tiene un punto más, Calero declaró: «No creo que seamos rivales directos. Está jugando Europa y es un equipo que está para otras cotas. Jugamos en el Ciutat y queremos empezar a hacernos fuertes. Es nuestra intención. Tenemos ilusión por brindarle alegría a nuestros aficionados que nos hace falta a todos».

Preguntado sobre qué más necesita hacer Carlos Espí, autor de dos de los goles del triunfo del Levante en Copa ante el Orihuela el pasado jueves, para ser titular, Calero subrayó el trabajo que hacen a diario con el jugador y dejó claro que no toma decisiones en contra del equipo. «La gente no se da cuenta de lo que hacemos con Carlos Espí. Le hemos dado un cambio de juvenil a jugador profesional. Le hemos afinado su peso, le hemos preparado un cuerpo de atleta. Eso no se consigue en seis meses», puso en valor Calero. «La gente solo ve si juega o no juega de inicio, no ve todo el trabajo que hay detrás. Esa evolución que está teniendo lleva un trabajo tremendo con el staff. Está progresando mucho y está es mis miras de poder ir contando con él», puntualizó.

Además, el entrenador del Levante adelantó que Pablo Martínez e Iván Romero se perderán el partido por lesión y pidió paciencia con la adaptación del uruguayo Alan Matturro, que debutó este jueves tras encadenar varias lesiones musculares desde verano. «No se puede pasar de 0 a 100. Cuando coja ese punto nos puede ayudar en dos posiciones (central y lateral)», zanjó el entrenador del Levante. En cuanto a Kervin Arriaga, uno de los referentes para Calero, el entrenador de los ‘granotas’ reflexionó: «Entre la lesión, los partidos con el Levante y con la selección está jugando mucho. Lo tenemos que cuidar desde el levante y desde Honduras. Sino lo hacemos entre los dos, no vamos a tener jugador ni nosotros ni ellos», explicó. «Hay que ser transigentes para equilibrar sus minutos y sus participaciones. Tiene molestias físicas, pero va cada vez mejor. Vamos despacio con él. Si está bien, puede ser un jugador que nos pueda aportar mucho», insistió.