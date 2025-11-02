Homenaje a las víctimas de la dana en el Ciutat de València

El partido que enfrenta al Levante UD y al Celta de Vigo ha tenido un bonito gesto antes de su inicio. El Ciutat de València ha querido rendir un homenaje a las víctimas del 29-O y recordar, una vez más, las terribles consecuencias de las inundaciones que costaron la vida a 229 personas en la provincia de Valencia hace ya un año.

Justo antes del inicio del partido, el campo de juego se ha llenado de trabajadores de negocios afectados por la avenida en las localidades de l'Horta Sud. Afición y jugadores han guardado un minuto de silencio en recuerdo de lo sucecido y ha sonado el himno regional para poner punto y final al homenaje.

El recuerdo en el Ciutat de València no ha estado exento tampoco de críticas a Carlos Mazón por la gestión del día D y los días posteriores a la tragedia. Desde las gradas se han escuchado gritos de "Mazón dimisión".