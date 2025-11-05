Un centro del campo cogido con alfileres

El Riyadh Air Metropolitano es de los estadios más difíciles de conquistar en el mundo del fútbol. Su fortaleza aúpa al Atlético de Madrid a pelear por el título de liga y a soñar con avanzar rondas de Champions todas las temporadas, motivados por una afición que insiste desde la grada a que sus futbolistas no tiren la toalla ni un segundo. El calendario le lleva al Levante a afrontar uno de los desafíos más exigentes de la temporada: visitar el Metropolitano y salir vivo de sus cimientos, ya sea con un empate o con una victoria en el bolsillo. No hay nada más gratificante que ‘rascarle’ puntos a los grandes del campeonato y con esas irá el equipo de Julián Calero a la capital rojiblanca, más allá de que la derrota frente al Celta hiciera temblar las profundidades de Orriols.

No obstante, el Levante visitará al Atlético de Madrid en una situación de urgencia en su plantilla. La expulsión de Unai Vencedor del pasado domingo deja el centro del campo pendiendo de un hilo. Sin el ‘12’, baja por sanción, con Oriol Rey recuperándose todavía de la gastroenteritis que le tiene apartado de la competición desde el duelo frente al Mallorca, y con Pablo Martínez lesionado tras sufrir un esguince de tobillo contra el Orihuela, el entrenador madrileño afrontará el encuentro frente a los del Cholo Simeone con solo dos centrocampistas: Kervin Arriaga y Jon Ander Olasagasti. Cierto es que el hondureño, en plena explosión de un rendimiento que aspira a seguir creciendo, se ha hecho dueño de la medular, pero necesita un complemento que dé sentido a su fútbol destructor. Mientras, para el exfutbolista de la Real Sociedad es una oportunidad para ganar poso ya que, en nueve partidos que ha estado disponible, solo ha sido titular en uno.

La alternativa

A pesar de la escasez con la que el Levante pisará el Metropolitano, Calero tapó la ausencia de Unai Vencedor tras su expulsión colocando a Carlos Álvarez en la base de la jugada junto a un Olasagasti que entró en el descanso, aunque sin que el ‘24’ renuncie a la creación ni a la libertad de movimientos que tanto le caracterizan y que le han permitido convertirse en uno de los referentes del levantinismo. Que el andaluz retrase su posición es una posibilidad, y ante ello, Víctor García e Iker Losada aparecerían en la recámara. Uno se mantendría en el once, tras encadenar tres titularidades seguidas desde la derecha, una de ellas ante la ausencia de Carlos Álvarez tras lesionarse el tobillo contra el Rayo Vallecano, y otro en calidad de sustituto natural del ex del Sevilla.