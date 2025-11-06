La plaga de lesiones golpea a Carlos Espí en su mejor momento

Nuevo revés granota: Carlos Espí cae lesionado. Siguen llegando malas noticias desde Buñol, y la preocupación se extiende entre sus aficionados. La semana pasada, esta plaga de lesiones malignas sobrepasó tanto a Iván Romero como a Pablo Martínez, sumado a Oriol Rey y Álex Primo, que ya están de vuelta. Ahora, esta nueva adversidad convertida en dolencia se extiende otra vez a la delantera, con la baja del artillero de Tavernes de la Valldigna. Cuando más fortalecido y resistente tiene que estar el equipo, ante la necesidad de sumar victorias para salir de la zona baja de clasificación, empiezan a caer los jugadores producto también de ese nivel físico y mental que exige la máxima competición española. Julián Calero, consciente del número de bajas en su equipo, deberá reestructurar sus ideas y planteamientos tácticos/futbolísticos para encarar la temporada —especialmente ese encuentro el próximo sábado contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano—. Contará con la ausencia de tres futbolistas importantes, cuyas molestias físicas son más duraderas que la que padeció Carlos Álvarez la semana pasada.

Por su parte, Espí, que se ha sometido a diversas pruebas médicas tras esas molestias al terminar el partido frente al Celta de Vigo, sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Por tanto, dependiendo de la gravedad según el grado de intensidad (leve, moderado o agudo), estará más o menos tiempo alejado de los terrenos de juego. No obstante, el punta de 20 años, sin una duración específica de baja, como mínimo estará un par de semanas de baja, que se podría extender al mes completo si se complica esa dolencia física. Esto significa que el internacional con la selección española sub-20 se perderá con total seguridad el encuentro ante el Atlético de Madrid, este sábado a las 18:30, y es seria duda para el gran derbi del 21 de noviembre contra el Valencia. Si se extiende en el tiempo esa lesión, no estaría disponible ni ante el conjunto valencianista ni frente al Ahtletic Club en el Ciutat de València. Una pérdida importante, que se suma a la ya conocida de Iván Romero. En apenas una semana el ataque granota queda debilitado, a merced de los Etta Eyong, Roger Brugué, Koyalipou o Morales.

Opción ‘desatascadora’

Carlos Espí, a pesar de acumular una cifra ínfima de minutos esta temporada en Primera División (70 min), el tercero que menos delante de Iker Losada y Matturro (lesión de larga duración), ha vuelto a demostrar que es un delantero diferencial, una opción ‘desatascadora’ de partidos. Sin ese protagonismo ya no solo en el once titular, sino también en la dinámica de rotación del equipo (incrementado ahora), el delantero levantinista ha dejado dos grandes actuaciones: ante el Leganés en el ‘Pepino de Oro’ —un gol en 30 minutos—, y en ese duelo copero frente al Orihuela CF —dos goles, uno de ellos decisivo en la victoria granota—. Espí, con ese ratio de goles/minuto tremendo y ese puñetazo encima de la mesa que ha pegado en sus dos apariciones fuera de LaLiga, han sido suficientes para entrar, como primera opción en ataque, en esos 30 minutos frente al Celta de Vigo en el Ciutat de València.