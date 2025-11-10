El Levante rechaza 30 millones por Etta Eyong

Una vez sobrepasado el mercado de verano, entrado en dinámica deportiva y merodeado el mes de octubre/inicios de noviembre, empieza el ‘festival’ de nombres de cara a posibles refuerzos en las llamadas ‘operaciones invernales’. Este año, dentro de toda esta ecuación, hay un nombre que está llamado a revolucionar el mercado: Karl Edouard Blaise Etta Eyong.

El delantero de 22 años, con contrato vigente en Orriols hasta 2029 y una cláusula de rescisión de 30 millones de euros, está brillando como granota y, en apenas dos meses de competición, ya está entre los tres máximos goleadores de la Liga con seis dianas, por detrás de Mbappé y Julián Álvarez. Todo ello, le convierten en uno de los activos más cotizados en estos momentos, con una larga lista de pretendientes que pugnarán por llevarse a la joya levantinista.

Muchos son los clubes que se interesan diariamente por Etta Eyong, cuyos intereses no pasan desapercibidos por el jugador y su entorno. En este sentido, el Levante ha rechazado una oferta de 30 millones de euros del CSKA Moscú, según informa el periodista Ben Jacobs. A pesar del buen salario incluido en la operación, marchar a tierras rusas no es del atractivo del delantero granota. Así lo confirmó el máximo accionista del conjunto granota, José Danvila, en una entrevista con Radio Marca Valencia: «De Etta nosotros recibimos ofertas casi todos los días, pero el jugador no se va a vender. No se va a cerrar una operación en invierno para salir en verano, imposible».

En una entrevista con ‘GiveMeSport’, el internacional con Camerún resaltó la importancia de ayudar al equipo a alcanzar su ansiado objetivo. «Vine aquí para jugar con regularidad y ayudar al Levante a mantenerse en LaLiga. La clave de mi racha goleadora esta temporada es simplemente el trabajo duro. Y, sin mis compañeros, tampoco sería posible», comentó Etta. La promesa levantinista ha generado una ola de popularidad —pugnan grandes equipos— y ha marcado una tendencia creciente entre los más jóvenes. Todo ello ha despertado pasiones entre los trasatlánticos españoles: tanto Barcelona como Real Madrid está muy interesados en su fichaje. Ambos equipos buscan un delantero completo que reúna tres aspectos: calidad, instinto goleador y proyección... y, actualmente, el más querido por todos es Etta Eyong.

Ante estos rumores que lo vinculan fuertemente con culés y merengues, el camerunés asegura sentirse «muy halagado». «Significa mucho porque demuestra que mi esfuerzo está dando sus frutos». No obstante, también despejó todo tipo de dudas al respecto y su mente solo están en Orriols: «Pero ahora mismo estoy centrado únicamente en el Levante y no le presto atención a las demás noticias». Además, también se llenó de elogios hacia la máxima competición inglesa, otro de «sueños» por cumplir algún día. «Creo que tengo la calidad necesaria para triunfar en la Premier League y que mi estilo se adapta bien al fútbol inglés. Soy fuerte físicamente y sé asociarme bien con mis compañeros», manifestaba Etta. Según destaca Ben Jacobs, United, Chelsea y Arsenal también tienen en el punto de mira al atacante levantinista. El camerunés también alabó tanto al equipo mancuniano —con quien comparte afinidad por su compañero de selección Mbeumo— como a los de Stamford Bridge —su sueño personal y con Drogba, como uno de sus referentes—.

Ante todo el gran revuelo formado en las últimas semanas, y que se va a extender en el tiempo... la postura del Levante es clara y tajante: Etta Eyong no está en venta y, como mínimo, seguirá en la disciplina granota hasta verano.