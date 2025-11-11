El Levante dispondrá de 508 entradas para el derbi

Arranca la cuenta atrás para el derbi de la ciudad de València que se celebrará el próximo viernes 21 de noviembre en Mestalla. La afición del Levante UD dispondrá de un total de 508 entradas para el encuentro de máxima rivalidad contra el Valencia CF con el que arrancará la jornada 13 del campeonato. El precio de cada entrada será de 30 euros, el mismo que para el partido del Ciutat de València en la segunda vuelta, dentro del pacto colectivo de LaLiga.

El convenio actual, rubricado por la mayoría de los clubes de la liga, establece un precio máximo de 30 euros y un porcentaje mínimo de entradas garantizadas según la capacidad de cada estadio, en lugar del cupo fijo de 300 entradas de temporadas anteriores. El acuerdo busca fomentar el desplazamiento de los aficionados y mantener la reciprocidad entre clubes.

Los abonados del Levante UD podrán adquirir desde la mañana de hoy, martes 11 de noviembre, a las 12 horas las localidades para el encuentro correspondiente a la Jornada 13 de LaLiga EA Sports, que el conjunto granota disputará ante el Valencia CF en el Estadio de Mestalla el viernes 21 de noviembre a las 21 horas.

Las entradas de grada visitante tienen un precio de 30 euros y podrán comprarse desde mañana martes hasta el viernes dia 14, o hasta agotar las localidades disponibles.Para adquirir la localidad, las personas abonadas deberán acceder al Portal del Abonado con su número de abono y DNI. Allí encontrarán un código personal, que deberán introducir posteriormente en esta página de preventa de localidades.

La venta es exclusiva para abonados. Cada persona abonada podrá adquirir un máximo de dos entradas, siempre que ambas correspondan a abonados. En caso de que una de las personas no sea abonada, se anulará únicamente esa entrada y se devolverá su importe.Las entradas se enviarán en los días previos al partido al correo electrónico facilitado en el momento de la compra, por lo que se ruega comprobar que la dirección sea correcta para evitar incidencias.

Esta temporada forman parte del convenio 14 clubes: Celta, Deportivo Alavés, Athletic Club, CA Osasuna, Girona FC, Valencia CF, RCD Mallorca, Atlético de Madrid, Getafe CF, Real Betis, Sevilla FC, Levante UD, Elche CF y Real Oviedo.