LUD
El segundo peor arranque del Levante en primera en 15 años
El equipo solo sumó menos puntos en la 21-22, con tan solo seis
Marcos Abad
No es noticia para nadie que el Levante UD no está firmando un inicio deseado en su gran vuelta a Primera División. Los puntos no llegan, los resultados no llegan... pero a pesar de todo, lo que sí que llega es esa sensación de ser un equipo competitivo, valiente, de esos que pelean con el corazón.
No obstante, los números no engañan, se pueden adornar e incluso esconder, pero siempre aparecen. En efecto, los de Calero se van a este tercer parón de selecciones (noviembre) en descenso, ocupando la 19ª posición, con 9 puntos de 36 posibles. Esto equivale a ser el segundo peor arranque en quince años en Primera División. Mientras que las estadísticas mejoran como visitante (8 puntos), la situación se agrava en el Ciutat de València, con tan solo un punto de 15 totales, una cifra muy por debajo de esa exigencia de convertir su feudo en un fortín donde fortalecerse, como lo fuese la temporada pasada en la categoría de plata.
Por su parte, el Levante,solo llevaba peores números en la temporada 2021-2022, que acabó en descenso bajo una inestabilidad económica, futbolística y de entrenadores, con hasta tres: Paco López, Javi Pereira y el cierre mejorado, pero insuficiente con Alessio Lisci. Bajo estas mismas circunstancias, el equipo levantinista ocupaba la 19ª posición en la tabla, con tan solo seis puntos.
