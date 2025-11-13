LUD | Plantilla
"Sería muy bonito ganar por primera vez en Mestalla"
El lateral Manu Sánchez ve a los granotas «con mucha confianza» para vencer al Valencia
M.Abad/ Á. García-Granero
El lateral del Levante UD Manu Sánchez destaca la importancia del derbi frente al Valencia del próximo 21 de noviembre, valora el parón por las selecciones como una oportunidad para mejorar y se muestra feliz en el club granota mientras sueña con lograr la primera victoria levantinista en Mestalla. Respecto al encuentro frente al Valencia CF, Manu Sánchez señaló ayer: «Sabemos que es un partido muy especial para la ciudad. A la afición le habría gustado más jugar en sábado o domingo, para poder acudir con la familia. Pero nosotros no podemos meternos en eso; la Liga decide los horarios», comentó Manu con serenidad.
Más allá del día y la hora del encuentro, que no gusta a nadie, el defensor mostró la ambición del vestuario con vistas al choque: «Sabemos que para la afición es un partido muy importante, y también lo es para nosotros. Si no me equivoco, el Levante no ha ganado nunca en Mestalla, y sería un día muy bonito para hacerlo por primera vez». .Manu Sánchez reconoció que el parón liguero por los partidos de la Selección Española Absoluta y de la Sub 21 ha servido al equipo para «desconectar y recargar energías» tras unas semanas intensas. «Ahora tenemos diez días para preparar el siguiente partido y mejorar lo que tenemos que hacer», apuntó el jugador, que aseguró ver al grupo «tranquilo y con mucha confianza».Preguntado por su futuro, Manu Sánchez, que está cedido por el Celta de Vigo, se mostró prudente respecto a una posible continuidad más allá de su cesión: «No depende tanto de mí, depende de los clubes. Pero estoy muy a gusto y feliz. Estoy jugando mucho, me siento bien con los compañeros, con el cuerpo técnico y con la ciudad, que es magnífica», recalcó.
