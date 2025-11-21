La marea granota rumbo a su cita histórica en Mestalla

Las dinámicas y situaciones deportivas, los últimos resultados y rendimientos, la actitud de los jugadores y entrenadores, los desencantos de las aficiones con su equipo… todas estas variables se olvidan, se transforman y se eliminan para la gran ecuación final: el grandioso derbi valenciano. Un Valencia-Levante no puede ni debe pasar desapercibido en la majestuosa ciudad de Valencia. Porque tres años después el levantinismo regresa a casa de su máximo rival; esa fortaleza inexpugnable que no ha sucumbido jamás, en toda su historia, a los intereses del visitante. Por ello, es la hora de los valientes, de los peleadores y de los ganadores, de todos aquellos aficionados que quieren escribir y rubricar una hazaña histórica sin precedentes. Sus antepasados no lo lograron, ni tampoco sus predecesores, pero esta camada de aficionados y guerreros de Calero quiere marcar un hito: asaltar Mestalla por primera vez.

Tal es la importancia que, el Levante, bajo la armada de Levante Fans, notificó a todos los levantinistas la organización y realización (a las 19:00) de una marcha desde el Ciutat de València hasta feudo valencianista. Y sí, Orriols y todas las localidades granotas, han respondido en masa a la llamada de la redención, al despertar de todos esos aficionados hermanados con el club decano de la Comunidad Valenciana. Sí, esa afición que está en auge, que no deja de crecer y ampliarse, una familia que vuelve a terreno maldito con la ilusión, coraje y sentimiento de lograr lo que no hicieron otros. El equipo, arropado por los ánimos y esperanzas de su afición, quiere conseguir, con el trabajo y compromiso de todos, una conquista memorable, aunque compleja lo mires por donde lo mires. La "manada de lobos" está preparada... y no estará sola.

Una llamada, una misma ilusión

Miles de granotas, congregados en los aledaños del Ciutat de València, ponen rumbo a Mestalla con dos objetivos: lograr esa primera victoria en feudo blanquinegro que tanto se ha resistido a lo largo de los años, y de demostrar a Valencia y al Valencia CF, que el Levante y su afición están aquí para pelear hasta el final. Esos 2,6 km de distancia y 35-40 minutos andando serán recorridos con el alma, con ese presentimiento de que hoy puede ser un día grande. Y es que, los levantinistas han sido los primeros en responder con esa pasión y orgullo tan característico.

Ahora falta por saber si los de Calero salen con esa valentía y determinación ante un conjunto valencianista necesitado de puntos para salir esta jornada airoso de esos puestos de descenso tan aterradores. Ambos clubes, con la exigencia de ganar y coger confianza, convierten este derbi —ya de por sí caliente y apasionante— en un auténtico duelo no solo por el siempre gratificante hecho de vencer a tu máximo rival, sino también por romper esa racha adversa de resultados y coger aire para lo que viene... que no es poco. La afición granota lo tiene muy claro: van con todo a Mestalla, sin miedo a nada ni nadie. El Levante, consciente de la difícil tarea de asaltar Mestalla, necesitará una versión convincente y competitiva para doblegar a los de Corberán, y así regalarle un triunfo histórico a sus aficionados, esos que nunca fallan...