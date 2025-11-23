A recuperarse ante un Athletic más mermado

El Levante UDya acumula cinco jornadas sin conocer la victoria (cuatro derrotas y un empate), pues la última vez que sumó de tres fue en la visita al Carlos Tartiere ante el Real Oviedo el pasado 4 de octubre. La última derrota en Mestalla en el Derbi de la ciudad de València por 1-0 ha continuado ‘hundiendo’ al cuadro granota en la tabla clasificatoria y ya se encuentra en la zona de descenso por segunda jornada consecutiva.

Julián Calero señaló que en los últimos encuentros los «poquitos» castigaron mucho al equipo. Sin embargo, el rumbo del equipo podría cambiar en la siguiente jornada. El próximo sábado se medirá en el Ciutat de València a un Athletic Club mermado, tanto en resultados como en efectivos. Los de Ernesto Valverde firmaron una gran campaña el curso pasado, logrando la clasificación a Champions League once años después. No obstante, en la presente temporada no está teniendo las mismas sensaciones.

Con la derrota de ayer en el Camp Nou, el conjunto vasco arrastrará nuevas bajas para su visita a la capital del Turia. Oihan Sancet, debido a la frustración del resultado, fue expulsado por una fea patada sobre Fermín López, viendo la tarjeta roja. En un primer momento, el árbitro amonestó al media punta con la cartulina amarilla, sin embargo, tras la revisión del VAR, José María Sánchez rectificó su decisión inicial.

La baja del atacante es muy sensible para los ‘leones’, pues, a pesar de no estar disputando una buena temporada, Sancet siempre es una amenaza a tener en cuenta para sus rivales por su enorme calidad técnica. No obstante, Sancet no será la única ausencia del Athletic Club en la visita al Levante, ya que otro de sus futbolistas clave, Íñigo Ruiz de Galarreta, ha visto la quinta cartulina amarilla y también se perderá el siguiente envite liguero.

Ambos son generalmente titulares en el esquema de Valverde, lo que obligará al ‘Txingurri’ a optar por un cambio de planes en su once inicial. Para ocupar los huecos que han dejado Sancet y Ruiz de Galarreta surgen los nombres de Alejandro Rego y Mikel Vesga para la medular, y de Unai Gómez y Selton para la demarcación de mediapunta.