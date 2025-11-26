La Justicia avala el plan de reestructuración del Levante UD

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de València ha homologado el plan de reestructuración del Levante UD y notificó ayer la sentencia al club. La resolución confirma que ningún acreedor ha impugnado el plan y el juez ha avalado la propuesta en su totalidad.

El plan estabiliza las finanzas del club y declara su «irrescindibilidad, así como la de todos los actos, pagos, operaciones o garantías realizados bajo su amparo». La sentencia establece que el plan no puede ser anulado mediante una acción de reintegración concursal y ningún acreedor podrá pedir la rescisión de esas actuaciones, evitando perjuicios a terceros. Contra la sentencia que aprueba el plan no cabe recurso. El plan afecta y se aplica a todas las personas acreedoras incluidas en su perímetro, tanto quienes votaron a favor del mismo como a quienes no se han opuesto.

De hecho, todas han sido notificadas individualmente y ninguna ha presentado protesta. Las que no forman parte del plan —como el personal trabajador o las administraciones públicas— quedan fuera y se les abonará con normalidad.

El club ya presentó un plan de negocio con escenarios alternativos contemplando temporadas en Primera y en Segunda división del fútbol español. La sentencia confirma el calendario de pagos que comienza por los acreedores privilegiados, entre ellos EDR y Tifosy, y continúa con los ordinarios y finalmente con los subordinados, como ya se explicó en la Junta Extraordinaria de Accionistas del pasado 21 de octubre.

La deuda con Danvila queda, en este caso, extinguida gracias a su capitalización y la restante se reestructura a diez años, lo que da un poco más de margen al club para poder abordar todos sus proyectos.

El plan crea un precedente

Desde el club se destaca la relevancia de un logro que consideran inédito en la historia reciente del fútbol, pues según han adelantado desde LaLiga podría ser la primera vez que se aprueba un plan de estas características. De hecho, desde el departamento de servicios jurídicos de la propia liga se han puesto en contacto con el club para trasladar la enhorabuena, mostrar interés en la resolución y solicitar su lectura, dado que supone un precedente relevante.

Vencedor no podrá jugar

Por otro lado, el futbolista del Levante UD, Unai Vencedor no jugará este sábado ante el Athletic Club, equipo que cedió al jugador vasco el pasado verano, al estar obligado el club valenciano a abonar una compensación económica a la entidad vasca en el caso de que quiera alinearlo. Fuentes del Levante confirmaron que existe en el contrato firmado la llamada ‘cláusula del miedo’ y que el club valenciano no tiene previsto pagar esa cifra, por lo que Vencedor no jugará el sábado en el Ciutat de València.

Vencedor ha jugado ocho partidos con el Levante esta temporada y desde su entrada en el once en Girona, en la quinta jornada de LaLiga EA Sports, se ha afianzado en el equipo titular del entrenador levantinista, Julián Calero.