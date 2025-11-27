Dela: «Hay que convertir el Ciutat en un fortín»

El jugador del Levante UD Adrián de la Fuente “Dela” atendió ayer a los medios de comunicación en rueda de prensa. El defensa destacó la importancia del Ciutat de València en el próximo compromiso ante el Athletic Club y el deseo de lograr la primera victoria en casa.

El futbolista reconoció que «hemos pasado página» respecto al encuentro del pasado fin de semana, cuando los granotas cayeron en Mestalla, porque «es un partido que ya no vuelve y tenemos este sábado otro gran rival».

Primera victoria en casa

De cara a esa cita frente al Athletic Club, Dela aseguró que la intención del equipo es la de volver a hacerse fuertes en casa. «El año pasado el ascenso se consigue primordialmente por lo que se hace en casa, por el fortín que se hizo del Ciutat. Somos conscientes de que si queremos que se consiga el objetivo hay que hacer del Ciutat un fortín y vamos a poner todo de nuestra parte para que el sábado empiecen esas buenas sensaciones y llegue la primera victoria en casa», manifestó.

Asimismo, el defensa admitió que se encuentra «con ganas de que llegue el partido, de volver a ver el Ciutat como lo vemos últimamente, de seguir en la misma línea, afición y equipo, y que por fin, llegue la primera victoria», concluyó. n