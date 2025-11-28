Oriol Rey monitoriza ante el Athletic una nueva oportunidad

La trascendencia de Oriol Rey en el Levante del ascenso le llevó a ser uno de los mejores pivotes de Segunda División. El ‘20’ se convirtió en el eje sobre el que sostener a su equipo en tareas defensivas y proyectarlo al ataque, mediante un poso con el balón y un criterio táctico sobre el que se mereció dar el salto a la máxima categoría del fútbol español.

No obstante, el escenario donde compiten los mejores no está correspondiendo con todas las cualidades que puede aportar un centrocampista con zancada, capacidad asociativa y riqueza táctica, pero el fútbol, después de semanas sin proporcionarle oportunidades, ya sea por motivos técnicos o de salud, le da una nueva reválida para ganar continuidad y, por consiguiente, ser nuevamente importante. La cláusula del miedo de Unai Vencedor, quien no podrá estar disponible contra el Athletic Club, le abre las puertas de la titularidad a Oriol Rey por segundo partido consecutivo. El cansancio con el que Kervin Arriaga llegó a València de cara al Derbi le llevó a ser el acompañante en la medular de un futbolista que, debido a su contrato de cesión, tendrá que ver el duelo del sábado desde la grada. La presencia de Oriol Rey frente al Athletic Club le dará otra oportunidad para recuperar terreno perdido tras contar con bastantes minutos en el tramo inicial del campeonato.

En su reaparición como titular en Mestalla, no desentonó y fue de los futbolistas más precisos. A los pocos minutos del inicio del partido protagonizó la ocasión más clara del Levante y dejó una buena imagen en el equipo de Julián Calero. El sábado apunta a la medular con Arriaga.