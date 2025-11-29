Calero: "Cuando no ganas estás en entredicho; funciona así"

« Cuando no ganas estás en entredicho. Me lo tomo desde la normalidad e intento no fluctuar mucho. Tengo seguridad en lo que planteo». Con estas palabras contestó ayer Julián Calero a las críticas que apuntan contra su labor al frente delLevante UD, por los malos resultados y la situación en puestos de descenso del equipo. «Lo entiendo todo desde la normalidad -analizó-. Cuando eres entrenador debes saber la situación en la que estás. Este mundo funciona así. El problema es si dejo que afecte a mis jugadores y a mí personalmente. El camino es la normalidad», reiteró.

En este contexto, resaltó que nunca «pienso en mí, sino en mi equipo. Lo peor que me puede pasar no está relacionado con el fútbol. Estoy tranquilo sabiendo que cada semana es una oportunidad». Para los próximos partidos y desde hoy mismo remarcó que en Mestalla «hicimos cosas buenas pero cuando no tenemos continuidad somos más vulnerables. No quiero pensar en el más allá. Voy a poner en foco en mis jugadores desde la seguridad de que se pueden ganar los partidos», indicó.

Con el dueño, con José Danvila, «lo que hemos hablado es que esto es fútbol y de que hay confianza de sacarlo adelante». «Estamos vivos, a dos puntos de la salvación», recordó. Hay un grupo de equipos en un pañuelo, «por lo que hemos hablado de tener seguridad. Sé dónde estoy y lo que es no ganar partidos. El puesto del entrenador depende de las victorias», comentó. El míster se mostró también en alerta frente al encuentro de esta tarde porque «Partimos de la base de que es un equipo Champions. No siempre puedes estar al mismo nivel. Se tienen altibajos, como todo el mundo. Cosas lógicas que suceden con todos los equipos. Ernesto Valverde es un referente, vaya donde vaya lo hace bien. Tiene muchos internacionales», matizó. En todos los sentidos, anunció: «Me parece un rival extraordinario, con una idea de juego clara, capacidad de desborde clara... Lleva ocho goles a balón parado... Dicho esto, mi equipo está preparado», subrayó.

En cuanto a las posibles bajas, Calero confirmó que Matías Moreno y Dela «tienen molestias». «Prefiero que descansen y ver si están en disposición para jugar. Serán baja Vencedor, Espí y Pablo Martínez. Iván Romero tiene molestias. Iremos con esas dudas», puntualizó. Por contra, Matturro «está entrenando bien. Lleva más de un mes de entrenamientos. Está en perfecto estado, tenemos varias posibilidades». «Hay que apurar todo lo que podamos y vemos, pero Matturro está en perfectas condiciones al igual que Cabello», señaló. En el plano anímico, comentó que es «un partido de ilusión, de querer dar un espectáculo a la gente y que estemos en disposición de ganar. Sabes que generar cosas que no nos vayan a beneficiar por ello le damos mucha importancia», concluyó.