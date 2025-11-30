Calero, destituido como entrenador del Levante UD
El madrileño conoció su cese al finalizar la sesión de trabajo de este domingo tras la reunión de urgencia de anoche en el Ciutat entre José Danvila, Héctor Rodas, Pablo Sánchez, José Gila y Braulio Pastor
Rafa Esteve
El Levante toma la decisión de destituir a Julián Calero como entrenador del primer equipo.
COMUNICADO OFICIAL DEL LEVANTE
El Consejo de Administración del Levante UD y la Dirección Deportiva han acordado la no continuidad de Julián Calero como entrenador del primer equipo masculino.
El técnico madrileño aterrizó en el club el 8 de junio de 2024 para ponerse al frente del proyecto levantinista con el objetivo de retornar al equipo a la máxima categoría. Desde su llegada, Calero quiso devolver la ilusión y la confianza a los levantinistas con un mensaje claro: “Todo va a salir bien”. Afición y equipo fueron uno y esa alianza se convirtió en el motor de una temporada inolvidable. El 25 de mayo de 2025, el entrenador cumplió su promesa y el Levante UD regresó a Primera División. Una semana más tarde, el Ciutat de València volvió a vivir una tarde mágica. El equipo puso el broche de oro a la temporada proclamándose campeón de LALIGA HYPERMOTION.
Desde el Levante UD queremos trasladar nuestra gratitud más sincera a Julián Calero y a su cuerpo técnico, formado por el preparador físico Roberto Ovejero y el entrenador de porteros Borja Montero, por su entrega incansable, dedicación absoluta, compromiso, implicación y por devolver la ilusión al levantinismo. Asimismo, les deseamos la mejor de las suertes en sus futuros proyectos profesionales.
Julián, formas parte de la historia del Levante UD y esta siempre será tu casa.
