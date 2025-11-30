Calero, destituido como entrenador del Levante UD

El Levante toma la decisión de destituir a Julián Calero como entrenador del primer equipo.

COMUNICADO OFICIAL DEL LEVANTE

El Consejo de Administración del Levante UD y la Dirección Deportiva han acordado la no continuidad de Julián Calero como entrenador del primer equipo masculino.

El técnico madrileño aterrizó en el club el 8 de junio de 2024 para ponerse al frente del proyecto levantinista con el objetivo de retornar al equipo a la máxima categoría. Desde su llegada, Calero quiso devolver la ilusión y la confianza a los levantinistas con un mensaje claro: “Todo va a salir bien”. Afición y equipo fueron uno y esa alianza se convirtió en el motor de una temporada inolvidable. El 25 de mayo de 2025, el entrenador cumplió su promesa y el Levante UD regresó a Primera División. Una semana más tarde, el Ciutat de València volvió a vivir una tarde mágica. El equipo puso el broche de oro a la temporada proclamándose campeón de LALIGA HYPERMOTION.

Desde el Levante UD queremos trasladar nuestra gratitud más sincera a Julián Calero y a su cuerpo técnico, formado por el preparador físico Roberto Ovejero y el entrenador de porteros Borja Montero, por su entrega incansable, dedicación absoluta, compromiso, implicación y por devolver la ilusión al levantinismo. Asimismo, les deseamos la mejor de las suertes en sus futuros proyectos profesionales.

Julián, formas parte de la historia del Levante UD y esta siempre será tu casa.