Iborra y Del Moral cogerán de forma interina las riendas del Levante

El Levante UD ha anunciado las figuras que asumirán la dirección del primer equipo masculino a partir de mañana lunes, tras la destitución de Julián Calero como entrenador del primer equipo. El Consejo de Administración del Levante UD y la Dirección Deportiva han acordado que Vicente Iborra y Álvaro del Moral asuman las riendas del club levantinista a partir de mañana, cuando está previsto que la plantilla se ejercite desde las 9:30 horas en la Ciudad Deportiva.

De esta manera, Álvaro del Moral, técnico del filial, y Vicente Iborra, técnico asistente, se harán cargo del equipo de cara al duelo contra el Cieza, mientras la dirección deportiva busca sustituto. Luis García Plaza está en la terna de candidatos, aunque no es el único de la lista.

Tras retirarse como futbolista el pasado verano, Iborra inició una nueva etapa en el club como asistente principal de Julián Calero, aportando su experiencia y liderazgo. Por su parte, Del Moral, comenzó su andadura como entrenador en los banquillos de los equipos de la Cantera Granota y actualmente dirige al Atlético Levante UD.

Calero: "Salgo como entré, con una sonrisa"

Tras el anuncio de su despito, el ya exentrenador del Levante, Julian Calero, mantuvo su buen talante y mejores palabras: "Salgo como entré, con una sonrisa. Hoy en día con las RRSS la situación no es sencilla y me lo han comunicado como han podido tanto Pepe como Pablo".

"Uno siempre está fastidiado, pero sólo tengo palabras de agradecimiento para todos. Agradeceré siempre a los aficionados el cariño que me han dado", dijo el entrenador al que no le faltarán ofertas pronto. Además, Calero indicó que este lunes se despedirá: "Charlaré con todos y agradeceré el cariño y los momentos muy buenos que hemos vivido aquí y los menos buenos como hemos tenido". También aseguró que se va siendo un levantinista más, porque eso es "algo que se clava en el alma y ya no sale".