El Levante pelea la contratación de Luis García tras cesar a Calero

Luis García Plaza es el entrenador de consenso en la cúpula del Levante después de la destitución de Julián Calero. El extécnico del Alavés es el más deseado para sacar al conjunto levantinista del peligroso puesto que ocupa en la clasificación y, sobre todo, de la negativa dinámica de resultados (un punto de 18) que se llevó por delante al último entrenador que ascendió al club a Primera. Las oficinas del Ciutat de València, fruto de la ausencia de victorias, recibieron múltiples ofrecimientos en las últimas semanas, pero la figura de Luis García Plaza, que defendió los intereses del Levante entre 2008 y 2011, ha sido la preferencial desde que el rumbo de Julián Calero al frente del banquillo de Orriols se empezó a torcer.

Los contactos con el preparador nacido en Madrid se iniciaron tras el batacazo en Mestalla, aunque desde una perspectiva de puro tanteo. Sin embargo, las conversaciones se intensificaron después de la derrota contra el Athletic Club de Bilbao. Según pudo saber Superdeporte, Luis García Plaza, más allá de su exitoso pasado en Orriols y de conocer el club, gusta en la plana alta del Levante debido a su amplia trayectoria en la élite y su gestión de los vestuarios, pero el entrenador, agradecido con el interés y entusiasmado con la posibilidad de regresar a la que considera su casa, sigue pendiente de tomar la decisión que le lleve a aceptar el desafío, tal y como hizo en 2011, de dejar a la entidad levantinista en Primera División.

Pese a que Luis García esté al tanto del teléfono y de las informaciones procedentes de Orriols, ambas partes, de acuerdo con firmar hasta final de temporada con opción a una más en caso de permanencia, trabajan para llegar a un acuerdo económico que está lejos de concretarse debido al caché que ha adquirido tras sus notables experiencias en el Mallorca y en el Alavés. Además, García Plaza necesita la garantía de que el Levante cuenta con capacidad económica para reforzarse en el mercado de invierno, independientemente de las posiciones que se quieran fortalecer.

Acuerdo pendiente de resolver

De alcanzar un acuerdo salarial y poder afrontar el mes de enero con margen para maniobrar, Luis García Plaza estaría más cerca que nunca de convertirse en una realidad dentro del ecosistema granota. De momento, el Levante gana tiempo con Álvaro del Moral, valorado muy positivamente en el club, y Vicente Iborra, leyenda levantinista a la que se le quiere dar facilidades para que desarrolle su carrera como técnico. Sin embargo, su deseo para el banquillo tiene nombre y apellidos. Y lo pelearán hasta el final.