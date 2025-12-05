Koyalipou toma el testigo de Etta Eyong en un Levante necesitado de liderazgo

El Levante encontró un respiro en la Copa del Rey gracias a Goduine Koyalipou. El delantero de la República Centroafricana firmó ayer el gol de la victoria frente al Cieza, un tanto que permitió a los granotas avanzar a dieciseisavos en un momento especialmente delicado para el conjunto valenciano. Con el equipo situado en la decimonovena posición con apenas nueve puntos y tras la salida del técnico Julián Calero, el triunfo copero ha supuesto un pequeño 'oasis' en medio de la incertidumbre.

La ausencia de Etta Eyong obliga a un nuevo liderazgo ofensivo

La situación se complica aún más con la convocatoria de Etta Eyong por la selección de Camerún para disputar la Copa África entre diciembre y enero. Su ausencia abre un hueco importante en la delantera levantinista y obliga a Koyalipou a asumir un papel protagonista tanto en rendimiento como en liderazgo ofensivo. El exjugador del Lens necesita dar un salto adelante para convertirse en la referencia que el equipo reclama.

Etta, con Camerún. / @AllezLesLions

Koyalipou, entre la necesidad y la oportunidad

Pese a su reciente protagonismo en la Copa, el balance goleador de Koyalipou entre Liga y Copa se resume en dos tantos. En la competición doméstica ha tenido dificultades para ser determinante, firmando únicamente un gol en la contundente victoria ante el Girona en Montilivi. Ahora, con la marcha temporal de Eyong, el peso del ataque recaerá sobre él más que nunca.

Diferentes alternativas en la posición de 'nueve'

El cuerpo técnico, encabezado por Álvaro Del Moral e Iborra, baraja distintas alternativas para cubrir la vacante. Una de las opciones más sólidas es la de Iván Romero. El delantero andaluz, ya recuperado de su lesión, ha sumado minutos en Mestalla y participó también frente al Athletic Club en el Ciutat de València. Su regreso aporta competitividad y variantes en la punta del ataque.

Otra posibilidad es la presencia de Roger Brugué. El ‘siete’ granota ofrece un perfil más móvil, menos de referencia que Koyalipou, pero aporta dinamismo y capacidad de ruptura entre líneas. Su polivalencia puede ser clave en partidos que exijan mayor fluidez ofensiva.

Brugué, ante el Cieza. / LUD

La última de las alternativas pasa por el capitán, José Luis Morales. Aunque no atraviesa su mejor momento ni a nivel físico ni de rendimiento, su experiencia y calidad continúan siendo un recurso valioso para el equipo. Morales sigue dispuesto a sumar siempre que se le necesite, convirtiéndose en un apoyo fundamental en momentos complicados.

Un Levante necesitado de referentes para revertir la crisis

Con el Levante inmerso en una situación límite en LaLiga, el papel de Koyalipou se vuelve determinante. Su gol en la Copa ha sido un recordatorio de lo que puede aportar, pero ahora la exigencia crece. Con Eyong ausente y el equipo necesitado de referentes, el delantero centroafricano tiene ante sí la oportunidad (y la responsabilidad) de liderar la reacción granota. Su capacidad para asumir este desafío marcará en gran medida el rumbo del Levante en las próximas semanas.