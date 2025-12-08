Noche decisiva en Pamplona para enderezar el rumbo

El Levante UD afronta este lunes una prueba decisiva en El Sadar (21 horas) ante Osasuna, un rival directo en la lucha por la salvación. Después de una serie negativa en el campeonato y tras el relevo en el banquillo, los granotes llegan a Pamplona con la esperanza de iniciar una remontada clasificatoria en LaLiga EA Sports, donde volver a sumar se ha convertido en una urgencia inaplazable.

El conjunto valenciano atraviesa una de las etapas más delicadas de la temporada. Encadena seis jornadas consecutivas sin conocer la victoria —con cinco derrotas y un único empate—, una dinámica que ha empujado al equipo hasta la última posición de la tabla, con apenas nueve puntos, y que condujo al cese de Calero. La fragilidad defensiva, la falta de contundencia en las áreas y la ausencia de continuidad en el juego han lastrado a un Levante que, pese a competir en tramos de los partidos, no ha sabido transformar esas sensaciones en resultados.

El reciente debut en Copa del Rey de la nueva dirección técnica formada por Álvaro del Moral y Vicente Iborra fue un primer paso positivo, aunque insuficiente para disipar todas las dudas. El triunfo por la mínima ante el Cieza (0-1) permitió avanzar de ronda y aportó una ligera dosis de confianza, pero también evidenció que el equipo necesita tiempo, trabajo y nuevas soluciones para revertir la situación en el día a día de la competición doméstica.

Los números hablan por sí solos: en este tramo de seis partidos sin ganar, el Levante ha encajado 12 goles y solo ha celebrado tres. Una diferencia preocupante que explica la urgencia de recuperar solidez atrás, así como mayor eficacia en las oportunidades generadas. Sostener el plan defensivo y ganar presencia en campo rival son claves si el equipo quiere competir con garantías en un escenario tan exigente como El Sadar, donde la intensidad y el ritmo marcan el pulso del partido desde el primer minuto.

La visita a Pamplona no es un partido más: es la primera gran prueba del proyecto liderado desde el banquillo por Álvaro del Moral y Vicente Iborra. Ambos buscan introducir una nueva dinámica, reforzar la cohesión interna y dotar al equipo de una identidad más reconocible. La afición espera que esta dupla aporte estabilidad, rigor táctico y una mentalidad competitiva renovada. El reto no es menor: además de corregir los problemas defensivos, el Levante necesita incrementar su producción ofensiva para transformar su dominio en ocasiones claras y, sobre todo, en goles.