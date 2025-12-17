El Levante cae eliminado de la Copa del Rey y agudiza su alarmante realidad

A nadie le gusta caer en Copa del Rey, independientemente de la ronda. Por mucho que, a veces, el torneo del KO incordie, sobre todo, frente a equipos necesitados de soluciones por estar inmersos en situaciones críticas, la del Levante alcanza niveles alarmantes. Sin piezas resueltas en el banquillo, y con Álvaro del Moral y Vicente Iborra soportando un chaparrón que no les corresponde, se acabó la Copa del Rey para el Levante mientras el club sigue navegando en la indiferencia. Dos semanas y media han pasado desde la destitución de Calero y, lejos de encontrar soluciones convincentes, los granotas cayeron estrepitosamente ante la Cultural y Deportiva Leonesa, rival de Segunda División, después de un partido que evidencia que el equipo necesita resetear y mentalizarse cuanto antes de la situación. La Copa del Rey no le da de comer a un amordazado por las deudas, pero las formas de la caída, envueltas de un escenario liguero en el que la distancia con la salvación es de seis puntos, indignan a un levantinismo que vive las últimas semanas de manera insoportable. Y, preocupantemente, con mayor desazón ante la sensación de inmovilismo.

El gol de Rafa Tresaco

No tardó en aparecer la sorpresa sobre el terreno de juego del Reino de León, para lamento de un Levante que, en sus primeros compases del partido, sometió a su adversario con una presión muy adelantada para atosigar la salida de balón de la Cultural y Deportiva Leonesa. Todo apuntó hacia un encuentro convincente, con brotes verdes a los que agarrarse de cara a la trascendental cita ante la Real Sociedad de este sábado. No obstante, lejos de alejar preocupaciones en Orriols, acrecentó las incógnitas a las primeras de cambios. Apenas llegó el minuto 10 de partido cuando Paco Cortés, inspirado y demostrando que su talento no tiene límites, cambió el sentido del juego buscando a un Rafa Tresaco que, aprovechando el intento erróneo de Pampín en su intento de despejar el envío, se plantó frente a Pablo Campos y, pese a la intervención del ‘13’ levantinista, recogió el rechace para poner el primer tanto en el marcador.

La Cultural Leonesa celebra el gol frente al Levante UD en la Copa del Rey / J.Casares/EFE

El revés debilitó a un Levante que, de no ser por un Matturro que estuvo cerca de empatar mediante un remate de cabeza que se fue rozando el palo, merodeó el área contraria con timidez. Una imagen que desagradó a Álvaro del Moral, quien realizó un doble cambio en el descanso para intentar salvar los muebles. A pesar de ello, cuando el ambiente que se respira es de negatividad, todo sale en contra. No es casualidad en un club que, desde la destitución de Julián Calero, transmite una indefinición que provoca intranquilidad. Salieron Kervin Arriaga y Koyalipou y, 8 minutos después de su ingreso, cayó lesionado. Y Nacho Pérez, talentoso canterano que salió desde la partido, tuvo que retirarse del terreno de juego en camilla después de una acción defensiva de la que salió mal parado.

Mientras, el Levante apenas compareció en ataque, a la vez que la Cultural Leonesa aumentaba sus pretensiones en ataque por mediación de Tresaco, yéndose de Pampín y de Losada con una acción zigzagueante para tomarse con Campos, y con Iván Calero, hijo del entrenador del ascenso en Burgos, ejecutando un disparo a pierna cambiada que se marchó por pocos centímetros. No obstante, aún tuvo algunos centímetros de orgullo en el tramo final para minimizar el descalabro: Pampín se topó con el larguero, rematando un centro lateral de Dela, y Bañuz le sacó un testarazo a Iván Romero sobre la línea.