Las dos luces y la sombra de Luís Castro en los banquillos

El Levante UD se encuentra en una situación alarmante en LaLiga. Tras la derrota frente al Athletic Club en el Ciutat de València el pasado 29 de noviembre, el equipo estaba situado en la penúltima posición empatado a nueve puntos con el Real Oviedo, colista de la clasificación. Por ello, el club tomó una importante decisión, destituyendo a Julián Calero. En los siguientes partidos se hizo cargo del equipo Álvaro del Moral, aunque la situación clasificatoria no ha mejorado. Con 10 puntos y un partido menos que sus competidores, el cuadro 'granota' ocupa el 'farolillo rojo' de Primera División.

Ahora, el Levante ha nombrado a Luís Castro como su nuevo entrenador para tratar de abandonar la zona roja de la tabla. El técnico portugués se enfrenta a un reto mayúsculo en Orriols, siendo únicamente su segunda oportunidad en un club de primera división de algún país. Con la salvación entre ceja y ceja, el equipo granota deposita sus esperanzas en Luís Castro para iniciar una remontada que parece complicada, pero que aún es posible.

La Youth League, el gran hito de su carrera

La trayectoria del técnico luso todavía es corta, pero ya ha logrado grandes cosas con sus equipos. Su primer paso como entrenador lo dio en las categorías inferiores del Benfica. A cargo del equipo juvenil del club lisboeta, Castro alzó la UEFA Youth League, la Champions League sub-19. Aterrizó en el banquillo de Las Águilas en 2019, y en su primera temporada ya dejó 'pinceladas' de lo que podía ofrecer, pues llegó a la final de la Youth League, aunque terminó perdiendo por 2-3 ante el Real Madrid.

Posteriormente, en la campaña 2021/22 volvió a participar en la mayor competición continental de juveniles, aunque esta temporada sí tuvo un desenlace positivo para el portugués. El Benfica, que contaba con futbolistas como Gonçalo Ramos o Joao Neves, firmó un recorrido prácticamente inmejorable, dejando por el camino diversas goleadas a equipos enormes. En fase de grupos venció por una amplia diferencia a Bayern y Barcelona, tanto en la ida como en la vuelta y, tras superar todas las rondas eliminatorias, le 'endosó' al Salzburgo un 0-6 en la final, consiguiendo así el mayor hito de su carrera.

De ahí dio el salto al equipo 'B' del Benfica, donde las cosas no le fueron tan bien. Dirigió al filial durante 34 partidos, firmando unas cifras negativas (10 victorias, 8 empates y 16 derrotas). Tras solo una temporada al mando del Benfica B, finalizó su etapa en Portugal y se marchó a Francia. En septiembre de 2023 fue nombrado nuevo técnico del Dunkerque, un equipo recién ascendido a Ligue 2, segunda división francesa.

Brillante paso por Dunkerque

En su primer año como entrenador en Francia logró salvar la categoría con el Dunkerque, y fue en su segunda temporada cuando demostró su nivel en los banquillos. Durante el curso 2024/25, llevó al equipo de 'Les Maritimes' al cuarto lugar de la clasificación, la cual otorga plaza para los playoffs de ascenso. De hecho, llegó a la final, pero perdió injustamente ante el Metz, evitando un ascenso histórico.

No obstante, las buenas sensaciones no se limitaron solo a la competición liguera, pues la ciudad del norte de Francia también presenció una temporada brillante en Coupe de France. El modesto club eliminó a equipos de la talla del Lille y del Stade Brestois, en octavos y cuartos de final, respectivamente. Ya en semifinales, el PSG se cruzó en el camino de Luís Castro y, aunque el Dunkerque se puso 2-0 en el marcador, el gigante parisino remontó en la segunda mitad.

Un salto a Ligue 1 decepcionante

Su enorme temporada en el Dunkerque llamó la atención del Nantes, club de la Ligue 1 . El equipo de 'Les Canaris' le dio su primera oportunidad en la división de oro del fútbol francés, aunque afrontaba un panorama realmente complicado. Durante el mercado estival, Luís Castro sufrió una auténtica desbandada, ya que debido a la crisis financiera que azota al fútbol galo, el Nantes vendió a sus mejores futbolistas (Chirivella, Castelleto, Moses Simon o Pallois) y apenas invirtió en nuevos jugadores que le dieran más alternativas al fútbol del técnico luso.

Su andadura por el oeste francés comenzó de forma convulsa, y terminó a los pocos meses. A principios de diciembre fue destituido de su cargo con el Nantes en descenso, pues, de los 15 partidos en los que dirigió al equipo, solo pudo ganar en dos de ellos, mientras que acumuló ocho derrotas.

De esta forma, el Levante pone sus esperanzas en un técnico que ha tenido tanto luces como sombras en su corta carrera. Grandes pasos en Benfica B y Dunkerque, pero con una experiencia decepcionante en su única oportunidad en una primera división. Ahora, afronta otra situación complicada en Orriols que, aunque la permanencia aún sea posible en el Ciutat de València, la realidad es que el Levante se encuentra a seis puntos de ella.