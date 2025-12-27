Fallece Delia Bullido, exjefa de prensa del Levante UD
La capilla ardiente se instalará esta tarde en el Tanatorio de Buñol
La que fuera jefa de prensa del Levante UD, la periodista Delia Bullido, ha fallecido esta pasada noche como consecuencia del cáncer de mama que padecía. La periodista que durante años ocupó el cargo de responsable de comunicación del equipo de Orriols, no se desvinculó del club de sus amores y siguió en otros puestos del departamento de prensa hasta que se le detectó la dolencia y tuvo que centrarse en su tratamiento.
Delia Bullido se incorporó al Levante UD en el año 2001 y fue una referente en el periodismo deportivo, campo por el que tuvo devoción desde bien pequeña. Su lucha incansable por la igualdad de géneros en este ámbito ha sido un ejemplo para numerosas compañeras de profesión.
La capilla ardiente de la periodista se instalará en el Tanatorio de Buñol (Carretera Godelleta, 42) esta tarde de sábado, de 15 a 21 horas y mañana domingo de 9 a 11 horas.
