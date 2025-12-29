Un entrenador que cotiza al alza

La ‘era Luís Castro’ echa a rodar mañana lunes en el Levante. El equipo regresa de sus vacaciones para preparar el encuentro ante al Sevilla con la esperanza de que, de la mano del entrenador luso, puede salir del pozo de la tabla y lograr la salvación en Primera División. El procedente de Moreira de Conegos aterriza en Orriols ilusionado, consciente de que dirigirá a un club grande y de que, por mucho que la permanencia esté a una distancia de difícil alcance, la plantilla tiene herramientas para huir de su delicada circunstancia.

Luís Castro sabe lo que es navegar en el fango y superar expectativas. Lo demostró en el Dunkerque y lo experimentó en Nantes después de no solo brillar con luz propia en las categorías inferiores de Benfica, sino también de destapar el talento de jugadores como, entre otros, Joao Neves. Situar a un candidato a sobrevivir en Ligue 2, a soñar con un ascenso a la élite francesa, no le valió para impedir una dinámica negativa de resultados que se lo llevó por delante en el Nantes, pese a que la ausencia de fichajes en verano limitó a un equipo que, desde la salida del portugués, solo ha ganado en Copa al Concarneau, de Tercera División (3-5), mientras sigue a cuatro puntos de la salvación.

Muchos clubes tras su pista

A pesar de ello, Luís Castro se ganó un prestigio que le sirvió para aceptar el desafío del Levante, aunque no le faltaron ofertas tras convertirse en agente libre. Según L’Equipe, en una información publicada en la segunda quincena de diciembre, el técnico luso rechazó una propuesta de Botafogo, uno de los clubes más prestigiosos de Brasil, para sustituir a Davide Ancelotti. Sin embargo, según pudo saber Superdeporte, Luís tuvo en su lista de pretendientes tanto al cuadro ‘O Glorioso’ como al AS Saint-Étienne y a otro conjunto de la Primera División francesa, entre otras opciones.

Destituido diez días antes de tramitar oficialmente su llegada al Ciutat de València, al entrenador portugués, notablemente valorado en el mundo del fútbol, contó con muchas propuestas para continuar en los banquillos, fruto a la encomiable labor realizada en las categorías inferiores del Benfica y al sobresaliente trabajo desarrollado en el humilde Dunkerque, periodo que le situó en el mapa debido a su estilo de juego valiente y puramente posicional. Precisamente, el Levante le siguió la pista desde entonces, hasta, tras unas exigentes negociaciones debido a la alta competencia, sellar un acuerdo hasta 2027 que cumple con las expectativas y el deseo de las altas esferas del club levantinista.