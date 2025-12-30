Levante UD
Luís Castro dirige su primer entrenamiento granota
El equipo levantinista tendrá asegurados en enero cuatro partidos, uno de ellos en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, en un mes muy exigente
Agencias
El técnico portugués Luís Castro dirigió este lunes en la ciudad deportiva de Buñol (Valencia) la primera sesión de entrenamiento al frente del Levante. El preparador luso, cuya contratación fue anunciada oficialmente el pasado 20 de diciembre, aterrizó en el aeropuerto de Manises (Valencia) el sábado junto a su cuerpo técnico y este lunes tuvo su primer contacto directo con la plantilla granota, a la que dirigió tras el regreso de las vacaciones navideñas.
Para este primer día de trabajo, el nuevo entrenador del Levante no pudo contar con el camerunés Etta Eyong, que está jugando en la Copa de África, ni con los lesionados Elgezabal y Brugué, que continúan con sus respectivas recuperaciones.
La primera sesión de trabajo del Levante tras la vuelta de las vacaciones arrancó con un emotivo minuto de silencio en memoria de Delia Bullido, fallecida el pasado sábado a causa de un cáncer. Bullido había trabajado durante 25 años en el departamento de comunicación del club y era una figura muy querida dentro de la entidad, por lo que el gesto fue seguido con respeto y recogimiento por jugadores, cuerpo técnico y empleados del club.
El nuevo entrenador del Levante, el portugués Luís Castro, afronta su estreno e con un exigente mes de enero, en el que el equipo disputará cuatro partidos y en uno de ellos visitará el Santiago Bernabéu. El técnico luso llega a un Levante colista de la clasificación, con diez puntos y a seis de la zona de permanencia, aunque el conjunto valenciano cuenta con un partido menos que sus rivales tras el aplazamiento del encuentro ante el Villarreal.
El debut de Castro al frente del Levante será el domingo 4 de enero en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla, un rival directo en la lucha por los puntos y que actualmente suma 20 puntos. En su estadio, el conjunto andaluz ha logrado tres victorias, un empate y cuatro derrotas.
El estreno del técnico portugués en el Ciutat de València llegará el 11 de enero frente al Espanyol, una de las revelaciones del campeonato, que ocupa la quinta plaza con 33 puntos.
- Directo lluvias en Valencia: Protección Civil envía el ES-Alert a toda la provincia de Valencia
- Todos los municipios de Valencia que han cancelado las clases del lunes por las lluvias
- Alerta roja: Últimas noticias sobre la alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia
- Luto en la hostelería valenciana: la familia de 'El Coso', marcada por el éxito y la tragedia en Indonesia
- La Aemet activa el aviso rojo por lluvias en Valencia
- Alerta roja en el litoral de Valencia por la borrasca Emilia
- Llíber multa en una mañana a una multitud de ciclistas por saltarse tres direcciones prohibidas
- El transporte público de València muere de éxito: 'No cabe un alfiler, es insoportable