Luís Castro dirige su primer entrenamiento granota

El técnico portugués Luís Castro dirigió este lunes en la ciudad deportiva de Buñol (Valencia) la primera sesión de entrenamiento al frente del Levante. El preparador luso, cuya contratación fue anunciada oficialmente el pasado 20 de diciembre, aterrizó en el aeropuerto de Manises (Valencia) el sábado junto a su cuerpo técnico y este lunes tuvo su primer contacto directo con la plantilla granota, a la que dirigió tras el regreso de las vacaciones navideñas.

Para este primer día de trabajo, el nuevo entrenador del Levante no pudo contar con el camerunés Etta Eyong, que está jugando en la Copa de África, ni con los lesionados Elgezabal y Brugué, que continúan con sus respectivas recuperaciones.

La primera sesión de trabajo del Levante tras la vuelta de las vacaciones arrancó con un emotivo minuto de silencio en memoria de Delia Bullido, fallecida el pasado sábado a causa de un cáncer. Bullido había trabajado durante 25 años en el departamento de comunicación del club y era una figura muy querida dentro de la entidad, por lo que el gesto fue seguido con respeto y recogimiento por jugadores, cuerpo técnico y empleados del club.

El nuevo entrenador del Levante, el portugués Luís Castro, afronta su estreno e con un exigente mes de enero, en el que el equipo disputará cuatro partidos y en uno de ellos visitará el Santiago Bernabéu. El técnico luso llega a un Levante colista de la clasificación, con diez puntos y a seis de la zona de permanencia, aunque el conjunto valenciano cuenta con un partido menos que sus rivales tras el aplazamiento del encuentro ante el Villarreal.

El debut de Castro al frente del Levante será el domingo 4 de enero en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla, un rival directo en la lucha por los puntos y que actualmente suma 20 puntos. En su estadio, el conjunto andaluz ha logrado tres victorias, un empate y cuatro derrotas.

El estreno del técnico portugués en el Ciutat de València llegará el 11 de enero frente al Espanyol, una de las revelaciones del campeonato, que ocupa la quinta plaza con 33 puntos.