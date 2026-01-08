La segunda irrupción de Carlos Espí

Hay futbolistas que necesitan continuidad para justificar su talento y otros que convierten cada minuto en un alegato. Carlos Espí pertenece, de momento, a la segunda categoría. Sus números no admiten discusión. Sin hacer ruido y con apenas unos meses de experiencia en el fútbol profesional, el de Tavernes de la Valldigna fue el delantero más eficaz del Levante UD el curso pasado en Segunda División -un gol cada 90 minutos- y va camino de repetir este registro (e, incluso, mejorarlo) en la presente temporada -un gol cada 72 minutos-.

Su figura representa la del delantero que maximiza oportunidades. Lo demostró ya en su debut en el Ciutat de València con el primer equipo, donde apenas tardó cuatro minutos en firmar su primer gol como profesional al final del curso 2023-24. Ya no salió de la dinámica del primer equipo.

La temporada pasada fue la consagración de un delantero que, desde su rol como revulsivo, respondía a cada oportunidad con lo más caro en el fútbol: goles. Seis en total. Y la mayoría de ellos -excepto el tanto en la goleada frente al Zaragoza-, decisivos para conseguir puntos claves para el ansiado ascenso a Primera División.

Carlos Espí celebra con la afición del Levante UD el ascenso a su llegada a Valencia esta pasada madrugada. / Fernando Bustamante

Su impacto fue tan evidente que la grada del Ciutat de València terminó por pedir a gritos, literalmente, más minutos para el delantero más prolífico de la plantilla: “Calero saca a Espí”. No era un grito caprichoso, sino la expresión popular de una evidencia estadística.

Al final de la temporada, el ‘38’ apenas sumó 545 minutos repartidos en 37 partidos, con una sola titularidad; el Levante prescindió de su delantero más mordaz el 86 % de los minutos de la temporada.

Rechazó salir cedido

Ante esto, el escenario en Primera División parecía todavía más complicado para un jugador que, además, vio como el equipo granota aumentaba la competencia en el ataque con los fichajes de Koyalipou y una de las joyas del mercado, Etta Eyong. El propio Julián Calero reconoció tras el cierre del mercado estival que le aconsejó salir cedido a Segunda División: “He hablado con ambos (Espí y Cabello) y les he dicho que las circunstancias iban a ser complicadas para jugar".

La primera parte de la presente temporada no ha sido distinta a la anterior. Hasta el pasado domingo, Espí apenas había disputado 191 minutos (un 11,2 % del total hasta la fecha) repartidos en seis partidos de Liga y dos de Copa del Rey. Precisamente en esta competición disputó el único partido como titular en la presente temporada, firmando un doblete clave ante el Orihuela para evitar una dolorosa eliminación en primera ronda del torneo (3-4).

Carlos Espí celebra su segundo gol, cuarto del equipo, durante el Orihuela-Levante. / EFE

Sin embargo, la victoria en el Sánchez Pizjuán (0-3) puede suponer un punto de inflexión no solo para el devenir del Levante UD este curso, sino también para el futuro de Carlos Espí. El delantero de Tavernes de la Valldigna aprovechó la ausencia de Etta Eyong y la lesión de Koyalipou para reivindicar, una vez más, que merece más oportunidades. Espí salió al césped en el minuto 65 (0-1), en un contexto en el que el Sevilla amenazaba con lograr el empate y firmó una actuación digna de un delantero contrastado en la categoría, coronada con un gol que resolvió el triunfo granota y dejó el primer sello de Espí en Primera División.

La pelota está ahora en el tejado de Luis Castro. El nuevo técnico granota, del que muchos destacan su apuesta por el talento joven y la cantera, cuenta con un delantero que posee una virtud que no se entrena: la sensación de que cada balón en el área puede acabar en gol. Falta por ver qué decidirá el portugués con respecto a Espí una vez regrese Etta Eyong de la Copa África. De momento, en Buñol sigue teniendo al delantero más eficaz de la plantilla.