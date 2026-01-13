El Levante piensa en Ugo Raghouber ante la posible salida de Kervin Arriaga

El Levante UD se adentra en un tramo decisivo del mercado con una prioridad clara marcada en rojo: el centro del campo. La posible salida de Kervin Arriaga, uno de los jugadores con mayor cartel de la plantilla, obliga a la dirección deportiva a anticiparse y a explorar alternativas que encajen en la idea del nuevo proyecto. En ese escenario, el nombre de Ugo Raghouber gana fuerza en Orriols como opción real para reforzar la medular si se confirma el traspaso del hondureño.

La operación de Arriaga, que podría poner rumbo al Génova, no solo supondría un ingreso importante para el club, sino también la pérdida de un futbolista con peso específico en el esquema defensivo. En el Levante asumen que el movimiento está bien encaminado y que, de concretarse, abrirá un hueco que no quieren cubrir sin planificación ni criterio.

Según ha avanzado SER Deportivos Valencia, el club granota ya trabaja en distintos escenarios para no debilitar una zona sensible del equipo y uno de los nombres que mejor encaja en la hoja de ruta es el de Ugo Raghouber, centrocampista francés del Lille y viejo conocido del actual entrenador levantinista.

El futuro de Arriaga activa el mercado en Orriols

Kervin Arriaga se ha convertido en una pieza muy cotizada por su perfil físico, su capacidad para abarcar campo y su fiabilidad en tareas defensivas. El interés del Génova responde a la búsqueda de un mediocentro con presencia y recorrido, y en el Levante son conscientes de que una oferta en firme podría resultar difícil de rechazar.

Kervin Arriaga se señala el escudo del Levante en su celebración / Levante UD

A pesar de ello, el club no quiere que la salida del hondureño deje al equipo descompensado. La consigna es clara: vender bien, pero reinvertir con inteligencia en un perfil que aporte algo que hasta ahora ha faltado en la plantilla.

Una medular sin un director claro

El Levante cuenta actualmente con Arriaga, Unai Vencedor y Oriol Rey como principales opciones en el pivote, pero ninguno ha logrado consolidarse como el futbolista que ordene el juego, marque los tiempos y lidere la salida de balón. Esa ausencia de un centrocampista organizador ha sido una constante durante la temporada y uno de los primeros aspectos detectados por Luís Castro desde su llegada al banquillo.

Vencedor, en acción ante el Cieza. / LEVANTE UD

El técnico portugués quiere construir un equipo más reconocible con balón, capaz de sostener los partidos desde la posesión y no depender únicamente del físico o de acciones aisladas. Para ello, considera imprescindible reforzar el corazón del juego.

Pablo Martínez emerge como solución interna

En los últimos encuentros ante Sevilla y Espanyol, Castro ha apostado por Pablo Martínez como alternativa en el centro del campo. El futbolista ha respondido con actuaciones sólidas y ha recuperado sensaciones, ganando peso dentro del equipo y aumentando su protagonismo. Sin embargo, en el cuerpo técnico existe cautela, especialmente si se confirma la salida de Arriaga y teniendo en cuenta que otros jugadores como Olasagasti no han terminado de dar el paso adelante esperado.

Raghouber, la apuesta de confianza de Luís Castro

Es en este contexto donde aparece con fuerza el nombre de Ugo Raghouber. El centrocampista francés, de 22 años, pertenece al Lille y fue dirigido por Luís Castro la pasada temporada en el Dunkerque, donde se convirtió en una de las piezas clave del equipo.

Ugo Raghouber en el Dunkerque la pasada campaña / INSTAGRAM: u.raghouber

Raghouber destacó bajo las órdenes de Castro como mediocentro organizador, con buena lectura táctica, criterio en la distribución y capacidad para interpretar los ritmos del partido. Su rol fue fundamental en la construcción del juego, actuando como nexo entre defensa y ataque.

Esta temporada apenas ha tenido protagonismo en el Lille de Bruno Génésio, con solo dos apariciones en un equipo que pelea en puestos de Champions League. Con contrato hasta junio de 2027, el club francés ve con buenos ojos una cesión que le permita ganar minutos y continuidad competitiva.

Operación avanzada y predisposición positiva

Las conversaciones entre las partes están avanzadas y el jugador ya ha dado su visto bueno inicial a la operación, seducido por la posibilidad de volver a trabajar con Luís Castro y asumir un rol importante en un equipo que necesita un director en la medular.

Ugo Raghouber / INSTAGRAM: u.raghouber

En el Levante valoran muy positivamente la operación: juventud, margen de crecimiento, conocimiento previo del entrenador y encaje táctico inmediato. Un perfil que permitiría dar un salto cualitativo al centro del campo sin comprometer la economía del club.

Las próximas semanas serán determinantes. Si el Génova formaliza su interés por Arriaga, el Levante deberá actuar con rapidez para no repetir errores del pasado. Luís Castro tiene claro el perfil que quiere y el club parece dispuesto a acompañarle. La medular granota se perfila como el eje sobre el que girarán las ambiciones del nuevo proyecto.