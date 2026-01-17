Un gran Levante paga su primer error y cae en el Bernabéu (2-0)

No pudo ser. El Levante UD cayó en el Santiago Bernabéu a pesar de cuajar una primera parte excelente y de realizar un planteamiento inmaculado que se truncó por la única fisura en casi una hora de juego. Los de Luís Castro se presentaron en el feudo madridista con una propuesta solidaria, sólida y con buenas transiciones ofensivas, anulando a un Real Madrid inoperante y asediado por su propia gente. El estadio merengue pitó a Álvaro Arbeloa, Bellingham, Mbappé o a un Vinícius al que ya no traga ni su propia gente. El buen hacer granota, de hecho, multiplicó ese clima de crispación, generando la tormenta perfecta para asaltar la casa blanca. El primer error de los levantinistas, no obstante, lo pagaría muy caro. Un penalti de Dela que no perdonó Mbappé y que cambió por completo el paradigma del encuentro por el giro de guion. Asencio aprovechó el desconcierto para sentenciar a un Levante que no le perdió la cara al encuentro.

El Levante arrancó haciendo un gran ejercicio defensivo, viendo como el Madrid atacaba con más obligación que lucidez ante la presión de su estadio. En ese contexto, los futbolistas granota se mostraban intensos, aplicados, muy encima de sus homónimos y un segundo por delante en todas las acciones en la zona delicada. Las transiciones ofensivas costaban, pero los valencianos gozaban de ellas con salidas al ataque vertiginosas. En una de ellas, de hecho, solamente una imprecisión de Etta Eyong privó al equipo de un tiro franco con un potencial anotador muy alto.

Planteamiento sólido

Fue una dinámica que se extendió toda la primera parte. En el Madrid fallos impropios de jugadores de ese nivel como la que tuvo Mbappé en el área tras recibir un pase a la espalda, en el que mandó el balón al anfiteatro, y en el Levante con salidas rápidas que finalizaban en tímidos disparos. Los de Luís Castro, en todo caso, mostraban una esperanzadora solidez sobre el campo que mandó el partido al descanso generando una una brutal indignación en el Santiago Bernabéu y generando el contexto ideal para llevarse algo positivo de una de las visitas más duras de la temporada.

El equipo saltó a la segunda mitad con la misma mentalidad. Solidaridad, líneas juntas y bloqueo de todas las vías de ataque del Madrid, obligado a precipitarse con pases complicados o a ensayar disparos poco prometedores. El más peligroso de la reanudación, el de Arda Güler que sacó a la perfección Ryan.

El primer error se pagó caro

El primer error blaugrana, no obstante, lo iba a penalizar el Real Madrid. Dela fue al suelo tarde y derribó a Mbappé en el área, concediéndole un penalti que parecía la única vía por la que el conjunto de Arbeloa le podía hacer daño al de Castro. El francés no falló desde los once metros, adelantando a los suyos y quebrando el plan levantinista, que tendría que empezar a asumir más riesgos.

Con los blancos desahogados y el Levante algo desubicado tras encajar, el partido se terminó de truncar unos minutos más tarde. Asencio consiguió el segundo con un buen remate de cabeza al fondo de las mallas. El enorme trabajo de los de Castro se caía por completo en cuestión de minutos.

El Levante, lejos de venirse abajo, sacó carácter para buscar generar peligro y tratar de meterse en el partido a pesar de conceder más posibilidades ofensivas a su contrincante. La gallardía no fue suficiente para solventar un partido en el que el cuadro granota demostró haber recuperado las constantes vitales en la lucha por la permanencia. El debut de Ugo Raghouber fue una de las principales noticias de ese tramo final, además de las providenciales manos de Mathew Ryan que amarraron un resultado más fiel con lo visto sobre el campo, pero que se pudo desvirtuar con el apretón final madridista.