El Levante UD quiere hacer del Bernabéu su ‘pista de despegue’

Hay partidos que cambian temporadas. Por el refuerzo táctico, por el cambio de dinámica o por el espaldarazo anímico que le dan a la plantilla. El Levante UD tiene en el Santiago Bernabéu uno de esos encuentros tan complicados de ganar como cargados de motivos para hacerlo, porque la mejora en tendencia y sensaciones desde la llegada de Luís Castro al banquillo puede escalar a otro nivel si se consigue tumbar al Real Madrid.

Después de sumar tres partidos sin perder, con una gran victoria en Sevilla y un punto de fe contra el Espanyol rescatado in extremis, el cuadro granota quiere pescar en río revuelto y confirmar que los últimos encuentros no han sido solamente el clásico «efecto cambio de entrenador» y que en la propuesta de Castro hay una serie de mimbres sólidos para salvar al equipo de volver al infierno de Segunda División.

Ejercicio de resistencia

A partir de ahí, para sacar algo positivo además de cierto grado de rebeldía, el Levante se enfrenta a un partido que se asemejará en muchos tramos a un ejercicio de resistencia en el que estará obligado a mantener la concentración, la intensidad y esperar algo de fortuna para aprovechar cualquier opción de hacer daño a su contrincante. El carácter es innegociable para un Levante que sabe que si gana el Bernabéu será una auténtica pista de despegue hacia la permanencia.

Enfrente tendrá a un Madrid herido que viene de caer contra el Albacete en Copa del Rey y de cambiar de entrenador, prescindiendo de Xabi Alonso y apostando por Álvaro Arbeloa, desconocido en los banquillos de élite, para tratar de domar a un vestuario díscolo y que no respaldó al anterior técnico.

Arbeloa y el espíritu de Juanito

Todo ello generará un enrarecido ambiente en un Bernabéu que, a pesar de la prematura invocación del ‘Espíritu de Juanito’ por parte de su entrenador, dará una buena reprimenda a sus jugadores tras verles caer de dos competiciones en apenas una semana. Es ese contexto en el que el Levante quiere moverse como pez en el agua para poner los puestos de salvación a tiro y prender fuego a la casa blanca.

A pesar de todo ello, Luís Castro aseveró en sala de prensa que no se fía del Real Madrid en esta situación y no le restó ni un ápice de peligro: «Siempre es un buen equipo». «Tiene mucha calidad y van a querer ganar. Es un buen equipo con muy buenos jugadores y van a dar el cien por cien como nosotros», señaló.

Bajas de última hora

El lateral izquierdo del Levante Diego Pampín sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha y se perderá el encuentro de LaLiga de este sábado en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. En principio, la baja del jugador será cubierta en el lateral izquierdo del Levante por Manu Sánchez, que hasta el inicio de 2026 había sido el defensa más usado en esa demarcación.

El Levante comunicó este viernes que el futbolista gallego fue sometido a diferentes pruebas médicas para conocer el alcance de las molestias con las que finalizó el encuentro del pasado domingo frente al RCD Espanyol y que no ha evolucionado favorablemente. El club granota no comunicó el tiempo de baja estimado y sólo indicó que la evolución de la lesión marcará su incorporación a los entrenamientos con el grupo. Otro que es baja de última hora es el argentino Matías Moreno, central fijo en el once del equipo cuando está disponible.

Al que sí espera tener es a Ugo Raghouber, que está pendiente de poder ser inscrito y sobre el que el entrenador tiene muchas esperanzas depositadas: «Es físicamente fuerte en los duelos y atesora una muy buena calidad técnica. Si está al cien por cien será muy importante para nosotros», dijo.

Mbappé estará

Una de las grandes amenazas a las que tendrá que hacer frente el conjunto granota es a Kylian Mbappé, al que las primeras informaciones dejaban fuera de la convocatoria, pero Arbeloa señaló que sí llegará al duelo frente al conjunto valenciano. El francés es la gran amenaza del Madrid contra un Levante que, presumiblemente, saldrá con Matturro en zona defensiva por las bajas.