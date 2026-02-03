El Levante acaba el periodo de fichajes sin más movimientos

Ni sorpresas de última hora ni refuerzos que apuntalen al equipo. El Levante, que estuvo al tanto de posibles operaciones mientras la ventana de transferencias bajaba su persiana, finalizó su mercado de fichajes de enero con tres incorporaciones y dos salidas que dejan a un total de 26 futbolistas en plantilla hasta final de curso. Capitaneados por Luís Castro, quien aterrizó en Orriols cinco días antes del cambio de año, serán los encargados de dejar al Levante en Primera División después de un mercado donde, a pesar de las limitaciones económicas, ha podido cumplir con diferentes cuentas pendientes. La ausencia de extremos supuso un quebradero de cabeza en la primera vuelta que el Levante intentó solventar en las mejores condiciones posibles y, sobre todo, priorizando el talento joven.

La falta de protagonismo de Paco Cortés durante su cesión en la Cultural y Deportiva Leonesa no fue un impedimento para recuperar al andaluz, mediante una apuesta de la dirección deportiva en darle alas a uno de los proyectos más prometedores de la Ciudad Deportiva de Buñol. Sus participaciones desde su regreso al Ciutat de València, partiendo desde el banquillo, dejan pinceladas de un futbolista eléctrico, atrevido y descarado, reforzando un perfil del que se carecía y que, a su vez, se intentó potenciar por el otro costado a través del fichaje de Tay Abed. Con la finalidad de exprimir el potencial de un atacante veloz y con instinto goleador, el procedente del PSV se presentó como una oportunidad de mercado debido a su situación contractual con el club holandés. Y, de la misma manera que Luís Castro reconoce que le falta adaptación y asimilar distintos conceptos, asegura que dará muchas alegrías desde el frente atacante levantinista.

Además de ambos extremos, Ugo Raghouber apuntaló el centro del campo tanto para cumplir el deseo del técnico portugués de volver a contar con uno de sus estandartes en el Dunkerke como del club en unir a sus filas a un medio físico, inteligente tácticamente y rápido en la toma de decisiones, con y sin balón. Quién sabe si la llegada del francés fue agilizada ante los cantos de sirena relacionados con un traspaso de Kervin Arriaga. El Genoa llegó a mostrar un fuerte interés, pero nunca lo concretó con una oferta convincente para los intereses económicos del Levante. A pesar de registrar tres partidos consecutivos sin participaciones, Castro cuenta con sus servicios más allá de que su pareja en la medular esté formada por Ugo Raghouber y Pablo Martínez, con Jon Ander Olasagasti como principal refresco, y con el hondureño, Unai Vencedor y Oriol Rey, descartado en la cita frente al Atlético de Madrid, teniendo, según los precedentes con el entrenador luso, un papel totalmente secundario.

26 'guerreros' para permanecer en Primera

Sin recambio en la delantera después de la salida de Koyalipou al Angers, después de que el club cortase la cesión con el Lens, y el préstamo de Jorge Cabello al Mirandés con tal de que sume protagonismo y regrese con vestiduras de primer central, el Levante cerró un mercado cuyo tramo final no tuvo ningún sobresalto, más allá de que estuviera pendiente de cualquier posibilidad que rondase a su alrededor. Ahora solo falta que las sensaciones sigan en fase ascendente y, sobre todo, que se logre la ansiada permanencia en Primera División.