Ugo Raghouber se adueña de la medular en Orriols

La era Luís Castro ha echado a andar. Tras el cierre final del mercado de fichajes invernal, el Levante UD ha logrado satisfacer una necesidad prioritaria para el técnico portugués: los extremos. Las llegadas de Tai Abed (traspaso) y de Paco Cortés (ruptura cesión) refuerzan una posición de banda carente en los últimos años de este perfil de jugadores: rápidos, habilidosos y explosivos. Pero no queda ahí la cosa. Bajo el nuevo esquema de 4-2-3-1 en ataque o 5-4-1 en defensa, el entrenador granota deseaba un pivote que no solo desarrollase esa función de «stopper» o perfil más defensivo, sino que tuviera ese punto extra de calidad, verticalidad y capacidad para sobrepasar las líneas rivales con sus desplazamientos en largo y precisión en salida de balón. Este jugador no es otro que Ugo Raghouber, un viejo conocido por Luís Castro, con quien ya coincidió en la temporada 2024-2025 con el Dunkerque en la Ligue 2 francesa.

Una petición expresa para apuntular una sala de máquinas superpoblada con hasta seis jugadores: Pablo Martínez, Olasagasti, Unai Vencedor, Kervin Arriaga, Oriol Rey y el propio Ugo. Por tanto, en esta compilación de jugadores emerge la figura del francés, quien, a sus 21 años de edad, ha caído de pie en Orriols, con la máxima aspiración de elevar el nivel de la medular, ser esa prolongación del técnico portugués en el campo y adoptar ese rol más agresivo y recuperador.

Además, cuenta con el apoyo de los granotas, entusiasmados con la llegada del jugador a Orriols. A su llegada, Luís Castro lo tenía claro: Ugo Raghouber es el elegido para conformar ese doble pivote junto a Pablo Martínez, que nada tiene que ver con los protagonistas de la primera vuelta de la temporada.

En esa temporada histórica del entrenador portugués en el Dunkerque, a pesar de su juventud, el centrocampista francés se consolidó como una de las piezas clave de ese proyecto ilusionante.

Con su 1,81 metros de altura, Ugo ha demostrado ser fuerte en los duelos terrestres y/o aéreos, intenso en las recuperaciones y desplegar un juego más enfocado en proteger la retaguardia granota. Sus números lo demuestran: ante el Atlético de Madrid, ganó 6/7 (86%) de las acciones terrestres, completó seis recuperaciones, dos despejes y dos entradas.

Además, realizó 3/4 (75%) de desplazamientos en largo precisos y una precisión de pase del 85 % (41/48). Frente al Elche, firmó otra actuación completa: cuatro entradas, 7/10 duelos terrestres ganados (70%), un regate con éxito y 21/26 (81%) de pases precisos. Por último, en su tercera participación contra el Real Madrid en el Bernabéu, en apenas 25 minutos entrando de suplente, completó cuatro recuperaciones, un despeje y una precisión de pase del 88% (14/16). Tres destacadas actuaciones que ya han dejado entrever de lo que es capaz este jugador.

Simbiosis Pablo-Raghouber

Otra de las claves de la era Luís Castro es la consolidación de un doble pivote conformado por Pablo Martínez y Ugo Raghouber. Un medio campo que ha sorprendido a muchos, pero que no ha dejado crecer desde su primer partido juntos. Ambos jugadores forman una simbiosis o retroalimentación conjunta que aporta múltiples beneficios a la medular levantinista.

De momento, el Levante ha empezado la segunda vuelta de la temporada con esta dupla en el centro del campo, y al parecer, la más clara en esta incertidumbre en los onces de Luís Castro. Esta pareja Pablo-Raghouber está respondiendo con creces a las nuevas ideas del míster, conformando una sala de máquinas equilibrada: resistente, ágiles con balón, versátiles y con capacidades defensivas-ofensivas. Para ello, el técnico portugués parece haber recuperado la mejor versión del madrileño, necesaria para el tramo final de temporada.

El otro elegido no es otro que el centrocampista francés, quien, con sus atributos diferenciales, empieza a consolidarse como uno de los futbolistas importantes en la zona media del equipo.