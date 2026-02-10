José Danvila: "Si no meto 35 millones de euros, el club no se hubiera mantenido en pie"

La Junta General y Extraordinaria de Accionistas se resolvió sin contratiempos y después de aproximadamente 4 horas de duración. Se aprobaron todos los puntos a pesar de que todos tuvieron debate entre los presentes. El que más inquietudes despertó, el relacionado con las contingencias que aparecieron en las cuentas y sobre las que Danvila, sin esquivarlas, trató de cristalizar reforzando su compromiso y transparencia en la gestión. “Este Consejo ha sido transparente 100 por cien no, 200 por cien. Hemos sacado todos los papeles que había en el cajón. ¿Es difícil hacer frente a la realidad? Sí, y más si pones dinero. Pongo inyecciones de capital desde el primer momento ya que lo peor que puede pasar es que no haya dinero en caja. Imaginaros la situación en la que me encuentro sorpresas mientras meto dinero. Hablamos de mantener el club en pie y es una realidad. No me atribuyo mérito, pero si no meto 35 millones de euros, el club no se hubiera mantenido en pie”, comentó.

Junta General de Accionistas del Levante del ejercicio 24/25 / J.M. López

A su vez, otro de los puntos de debate fue por qué no se abre la veda para que la gente invierta en acciones, aseguró que “en el club hay una persona que se dedica a recibir a personas que quieren invertir en el club. El abonado quiere y ayuda. No hay problema en que la gente compre acciones. Lo que se dijo en esa Junta era meter 35 millones con el tren en marcha. ¿Cuánto valía el club cuando no ascendió contra el Alavés? 107 millones de deuda… Había más. Había que meterse con el tren en marcha y con la competición funcionando. Lo que no podemos hacer es convertir la capitalización de un presidente asegurando que se está aprovechando. Tiene gran incertidumbre con los números que está viendo. El compromiso que tengo es gestionarlo de la mejor manera. ¿El panorama es duro? Sí, y más si no permanecemos. Pero por eso pongo 5 millones para firmar al Etta Eyong para ampliar las opciones de permanecer en Primera. No queremos deteriorar plantilla, sino generar plusvalías. Yo no soy dueño de nada, lo he dicho cientos de veces. Estoy de manera temporal en un club de 116 años de historia”.

Análisis de las cuentas

No obstante, Carlos Ausell se encargó de analizar unas cuentas que presentan una deuda de 160 millones de euros, explicando que la reducción de ingresos de TV es de 1,6 millones, con un incremento de ingresos comerciales de 0,6 millones. Además, recibieron indemnizaciones que suponen un ingreso de 0,6 millones, mientras existe una prima colectiva y bonus por el ascenso a Primera División. Sin embargo, se redujo el gasto de personal en 6,9 millones después de que no hubiera ninguna venta en verano, empeorando el patrimonio neto en -73 millones de euros. “¿Existe alguna posibilidad de mejorar el resultado 24-25? La decisión del club fue mantener los activos para apostar por su revalorización, mejorando el rendimiento. La permanencia no es imprescindible, pero aceleraría la recuperación económica del club”, dijo.