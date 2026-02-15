Nacho Pérez, titular en el Derbi ante el Valencia CF

El problema en el lateral derecho, debido a las bajas de Toljan y Matturro por sanción, lo soluciona Luís Castro dándole la alternativa a Nacho Pérez. El técnico apuesta por el canterano, uno de los proyectos más prometedores de la factoría de Buñol a sus 17 años de edad, para darle su primera titularidad en LaLiga tras debutar en Copa ante el Cieza y salir desde la partida ante la Cultural y Deportiva Leonesa. De esta manera, el Levante formará una línea defensiva con Nacho Pérez, Dela, Matías Moreno y Manu Sánchez.

