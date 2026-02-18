El Levante se hunde

Un solitario gol de Georges Mikautadze en el minuto 57 decantó el duelo entre el Levante y el Villarreal, correspondiente a la jornada 16 de la Liga EA Sports y que fue aplazado el pasado 14 de diciembre por la alerta meteorológica, que se disputó este miércoles en el Ciutat de València.

Mikautadze se plantó en el área y aprovechó un servicio al espacio de Pape Gueye y, tras apoyarse en Nicolas Pépé, marcó el único tanto del partido ante un Mathew Ryan fuera de posición.

El Levante trató de reaccionar con la entrada de Etta Eyong y de Carlos Álvarez, pero no puso en aprietos a Luiz Júnior y sigue con 18 puntos en el penúltimo lugar de la clasificación