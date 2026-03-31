Carlos Álvarez, impulso definitivo a la salvación

Carlos Álvarez, el impulso definitivo hacia la salvación. El héroe del ascenso, que regresó el jueves a los entrenamientos grupales, se presenta como una figura clave y un nuevo chute de optimismo para seguir peleando por la permanencia, a la que le restan nueve jornadas. Los de Luís Castro están inmersos en una ardua batalla por salir de los puestos de descenso, en un círculo de salvación que se ha ido estrechando tras los buenos resultados en las últimas cuatro jornadas. El Levante UD se ha levantado de una mala dinámica que parecía reducir sus opciones de permanencia. La esperanza y la ilusión son máximas para conseguir una remontada histórica.

Puesta a punto

No obstante, los granotas se han reforzado y ampliado sus posibilidades con dos victorias y dos empates en los últimos cuatro partidos. Ocho de doce puntos posibles para seguir creyendo en una salvación que está a tres puntos. El técnico portugués necesita potenciar la mejor versión de todos sus efectivos, incluida la de Etta Eyong y, ahora, la de un Carlos Álvarez ya recuperado de una lesión muscular en el aductor largo derecho que sufrió el 28 de febrero en el encuentro ante el Deportivo Alavés. Esta le impidió participar en encuentros cruciales ante Girona, Rayo Vallecano y Real Oviedo. La varita sevillana está muy cerca de volver al equipo en el momento más importante de la temporada. Equipo y afición necesitan que su joya recupere esa mejor versión técnica y creativa.

El mediapunta de 22 años completó la semana pasada parte del entrenamiento junto al resto de sus compañeros. El jugador había estado trabajando de forma específica al margen del grupo, pero su regreso es inminente. El de Sanlúcar la Mayor sigue dando pasos en su recuperación con la mirada puesta en el duelo el sábado 4 de abril a las 14:00 horas ante la Real Sociedad en el Reale Arena. El sevillano ya sufrió una pubalgia a principios de temporada que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante parte de la pretemporada.

Carlos Álvarez entrenando / LUD

Recuperar su mejor versión

No está siendo la mejor temporada de Carlos Álvarez en Primera División. El sevillano no terminó de exhibir su mejor fútbol como jugador de banda con Julián Calero, aunque tampoco se encontró como mediapunta con Luís Castro. Las lesiones lastraron a un jugador que estaba llamado a ser clave en la máxima categoría del fútbol español. El estilo de juego levantinista no es el mismo que en Segunda División, donde el sevillano tenía más libertad y aprovechaba mejor los espacios. Ese enfoque más defensivo, especialmente bajo el técnico madrileño, ha limitado las opciones de un jugador que necesita sentir el balón en sus pies para generar oportunidades y completar combinaciones rápidas y precisas con el resto de sus compañeros.

El estudio analítico de los equipos y el poderío físico y calidad de los centrales también influyó en la soltura y creatividad de Carlos. Mucha magia y clase que el Levante necesita encontrar de su jugador más habilidoso, capaz de ser decisivo y de cambiar los partidos en cualquier momento. El Ciutat de València aclama esa mejor versión deslumbrante y diferencial de su jugador franquicia, aquel que cambió la historia del conjunto granota con una obra de arte en el descuento ante el Burgos en el Plantío.

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Esta temporada, Carlos Álvarez ha jugado un total de 26 partidos, 22 como titular en Primera División, en los que anotó tres goles y repartió una asistencia. Aunque es una pieza clave en el conjunto granota, sus estadísticas e influencia en el equipo son menores a esos siete tantos y once pases de gol en la categoría de plata del fútbol español. Suma 1.795 minutos, el sexto jugador con más del equipo. No obstante, el Levante y el Ciutat de València quieren volver a disfrutar de su estrella para potenciar su juego ofensivo y aumentar sus posibilidades de salvación.