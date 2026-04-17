Tunde: “La permanencia está ahora más cerca que nunca”

El Levante UD continúa creyendo en la permanencia. El triunfo logrado el pasado lunes ante el Getafe, resuelto con un gol de Espí, ha reactivado todavía más la ilusión en el entorno granota. El equipo valenciano es decimonoveno con 29 puntos y se sitúa a solo cuatro del Deportivo Alavés, que marca la zona de salvación con 33.

En ese clima de optimismo, Kareem Tunde y Paco Cortés, futbolistas del primer equipo masculino, junto a Eva Alonso y Laura Coronado, jugadoras del femenino, atendieron este jueves a numerosos aficionados en una firma de autógrafos organizada por la entidad azulgrana. Allí, Tunde analizó el momento del equipo y mostró plena confianza en alcanzar el objetivo.

“La permanencia está más cerca que nunca”

Tunde transmitió optimismo sobre la situación clasificatoria del Levante y aseguró que el vestuario siempre ha confiado en alcanzar la salvación, aunque ahora la ve más cercana que nunca: “Siempre la hemos visto cerca, pero ahora más que nunca”. El atacante destacó que, pese a los altibajos normales de cualquier temporada, la clave ha sido mantenerse unidos y remar todos en la misma dirección: “En todos los equipos hay rachas. La clave es mantenerse unidos e ir todos a una”.

El futbolista granota recordó que todavía restan jornadas por disputarse y que habrá resultados favorables y otros que no lo sean, aunque insistió en que el equipo debe centrarse únicamente en sí mismo y en prolongar la buena dinámica tras la victoria ante el Getafe: “Tenemos que centrarnos en nosotros y seguir esta racha”.

Crecimiento personal y confianza

En el plano individual, Tunde aseguró sentirse feliz por la continuidad que está teniendo en el equipo. Aunque el gol todavía se le resiste, se mostró convencido de que terminará llegando: “Sé que los goles llegarán”. Además, dejó claro que, por ahora, lo prioritario es ayudar al colectivo a lograr el objetivo.

Kareem Tunde, durante el encuentro ante el Espanyol / Levante UD

También explicó que partido a partido se siente con mayor confianza, especialmente por el respaldo de sus compañeros y del cuerpo técnico: “Cada partido cojo más confianza”. El atacante reconoció que el salto de categoría ha sido exigente, pero considera que la continuidad le está permitiendo adaptarse y mostrar progresivamente su mejor versión.

Derecha o izquierda, siempre disponible

'Cuestionado' por su posición sobre el terreno de juego, Tunde señaló que su demarcación natural está en la banda derecha, aunque dejó claro que se siente preparado para rendir en cualquiera de los costados: “Mi posición natural es en la derecha, pero sea donde sea voy a rendir”. Su prioridad, insistió, es aportar al equipo allí donde el entrenador lo necesite.

Kareem Tunde pugando un balón con Ruggeri / Levante UD

El Ciutat, un fortín decisivo

El jugador levantinista también puso en valor el papel del Ciutat de València en la reacción del equipo durante 2026. Según explicó, el apoyo de la afición está siendo fundamental y ayuda a que el equipo compita con un plus de energía. En ese sentido, destacó que el objetivo es convertir el estadio en un fortín hasta final de temporada: “Queremos hacer del Ciutat un fortín y se está viendo”.

Elogios para Espí

Tunde también tuvo palabras de reconocimiento para Carlos Espí, autor del tanto decisivo ante el Getafe. El extremo destacó las cualidades del delantero y explicó que es un futbolista que genera mucho peligro dentro del área: “Cuando le ponemos centros es muy difícil para las defensas”. Además, señaló que en el vestuario mantienen una gran relación con él y que, además del apoyo diario, también comparten bromas.

Carlos Espí celebra el gol que le dio la victoria al Levante UD ayer por la noche / Levante UD

Feliz por su renovación

Sobre su reciente renovación, Tunde mostró una enorme satisfacción. Recordó que ya acumula cuatro años en el club y aseguró que el Levante es como su casa: “Estoy muy feliz de estar aquí”. El atacante se mostró agradecido por la confianza recibida y feliz por seguir ligado a la entidad granota.

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Orgullo de cantera

Por último, el jugador subrayó el buen trabajo que se está realizando desde la cantera levantinista. Destacó que cada vez son más los futbolistas formados en el club que dan el salto al primer equipo y celebró poder compartir vestuario con compañeros como Paco Cortés o Espí, con quienes ya vivió éxitos en categorías inferiores: “La cantera es muy fuerte y se está viendo con el paso de los años”. Además, lanzó un mensaje de ánimo al filial, inmerso en la pelea por el ascenso, y aseguró que desde el primer equipo siguen muy de cerca su trayectoria y disfrutan acudiendo a animarles siempre que pueden.