Luís Castro: "Voy a morir por el Levante. No tengo tiempo para tonterías"

El entrenador del Levante, Luís Castro, negó ayer que la mala racha con la que se presenta el Espanyol sea decisiva para el partido de hoy y recordó que sus resultados no reflejan la realidad "de lo que juega".

"La dinámica del Espanyol y sus resultados no son la verdad de lo que juega. Está jugando mejor que los resultados que está teniendo y si piensas que están mal vas a tener problemas. En el último partido tuvieron oportunidades de marcar, están peleando por los partidos, tienen calidad, juegan bien y tenemos que estar muy concentrados porque no hay partidos fáciles", dijo.

"Nosotros estábamos muy mal y peleábamos por todo, era imposible ganarnos si no venían al cien por ciento. La moral no debe estar en las nubes porque te puedes caer. El día que piensas que ya está, vas a caer", añadió el preparador del Levante. Castro recalcó que la racha de su adversario, que todavía no ha ganado en este 2026, "no te da ventaja" y recordó que están por detrás de ellos en la clasificación.

El técnico portugués no quiso profundizar sobre las declaraciones del presidente del Nantes, Waldemar Kita, quien despidió a Castro en octubre y esta semana aseguró que haberle fichado fue un error.

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"Tengo mucho trabajo aquí, estoy al cien por ciento en el Levante y voy a morir por el Levante. No tengo tiempo para perder con tonterías. Yo no miro personas que no creen. Toda la afición cree, los jugadores creen, el club cree y pienso que estamos bien. Yo creo, como siempre y en este momento lo que le pido a la afición es que sigan creyendo", remató.