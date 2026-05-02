5-1. El Villarreal vuelve a la Liga de Campeones y complica la salvación del Levante

El Villarreal aseguró este sábado su segunda presencia consecutiva en Liga de Campeones, un hito que nunca había logrado y que era su gran objetivo del curso, al arrollar por 5-1 en el duelo autonómico de la Comunitat Valenciana a un Levante que se complica aún más sus opciones de alcanzar la permanencia.

El equipo de Marcelino García tuvo en Georges Mikautadze, autor de dos goles, su elemento diferencial frente a un rival golpeado por las lesiones que sólo pudo ilusionarse de forma efímera tras el empate de Carlos Espí en el inicio del segundo tiempo.

El conjunto castellonense encaró el partido decidido a cerrar su clasificación para la Liga de Campeones sin esperar a nadie. Sólo necesitaba un punto pero fue a por los tres desde el inicio.

Gerard Moreno dio el primer aviso con un disparo de rosca que no encontró portería y poco después fue Comesaña el que hizo temblar la portería levantinista con un duro disparo que se estrelló en el larguero.

El Levante, impreciso en la salida del balón, no tuvo más remedio que cobijarse en su área para intentar frenar la avalancha del Villarreal.

Mikautadze, en dos ocasiones, volvió a rondar el gol antes de que el Levante se sacudiera el dominio con un remate de cabeza de Iván Romero que despejó Tenas.

El equipo de Luís Castro sufrió un duro revés en el ecuador del primer tiempo, ya que perdió por lesión a Carlos Álvarez, uno de sus generadores de juego ofensivo.

El primer gol acabó por llegar de forma inesperada. Un balón largo a la espalda de la defensa del Levante fue interceptado sin problemas por Matías Moreno, pero el argentino se quedó corto en su cesión a Ryan, lo que aprovechó Mikautadze para cruzar a placer el balón a la red.

El Villarreal, como suele ser habitual cuando se adelanta, entró en combustión ofensiva y tuvo contra las cuerdas al Levante, que sólo pudo responder antes del descanso con un disparo de Carlos Espí, inédito hasta ese momento, que atajó sin alardes Tenas.

Castro agitó a su equipo en el segundo tiempo con la entrada de Tunde por Iván Romero y el Levante dio un paso al frente. Espí aprovechó un gran centro lateral de Pablo Martínez para empatar el partido y castigar la pereza inicial del Villarreal.

El gol despertó al conjunto castellonense, que reclamó un posible penalti de Arriaga sobre Mikautadze. El Villarreal volvió a pisar el acelerador con varias llegadas peligrosas, sobre todo por la banda de Pedraza.

El dominio del Villarreal se transformó en gol gracias al talento de Moleiro, que recibió el balón perfilado en la banda para realizar su clásica diagonal y superar a Ryan con un gran disparo ajustado al palo.

Poco después, el Levante recibió un nuevo golpe, ahora por la lesión de Tunde, que recayó de su dolencia apenas 20 minutos después de entrar en el campo.

Sin tiempo para recuperarse, el Villarreal sentenció instantes después tras un contragolpe en el que Pépé exhibió su velocidad para ceder el balón a Mikautadze, que anotó a placer el tercer tanto.

El Levante ya no tuvo capacidad de respuesta ante un Villarreal que, ahora con espacios, jugó completamente a placer. Ryan, tras un nuevo error defensivo, evitó con el pie el gol de Pépé.

Con el partido roto, el Levante pudo engancharse con un disparo de Brugué a la cruceta y un remate de Eyong que sacó con reflejos Tenas, aunque el que acabó golpeando de nuevo fue el Villarreal y por partida doble.

El Villarreal, al que regresó Willy Kambwala tras un año en blanco por lesión, quiso poner broche de oro al partido de la mejor forma posible.

Buchanan, con un lanzamiento a la escuadra, y Pépé, tras una brillante acción personal, rubricaron la victoria de un equipo indomable como local que celebró a lo grande junto a su afición el regreso a la Liga de Campeones.

- Ficha técnica:

5 - Villarreal: Arnau Tenas; Freeman, Pau Navarro (Kambwala, min. 81), Renato Veiga, Pedraza (Cardona, min. 73); Pépé, Comesaña, Parejo (Partey, min. 73), Moleiro, Gerard Moreno (Buchanan, min. 84) y Mikautadze (Ayoze, min. 73).

1 - Levante: Ryan; Toljan, Matías Moreno, Maturro, Pampín; Arriaga (Raghouber, min. 67), Olasagasti, Pablo Martínez (Brugué, min. 77); Carlos Álvarez (Losada, min. 29), Carlos Espí e Iván Romero (Tunde, min. 46; Etta Eyong, min. 67).

Goles: 1-0, min. 38: Mikautadze. 1-1, min. 51: Carlos Espí. 2-1, min. 62: Moleiro. 3-1, min. 68: Mikautadze. 4-1, min. 86: Buchanan. 5-1, min. 90: Pépé.

Árbitro: Alejandro Hernández (Comité canario). Mostró tarjeta amarilla a Parejo, Renato Veiga y Partey, por el Villarreal, y a Arriaga, por el Levante.

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Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de La Cerámica ante 17.169 espectadores. Antes del comienzo del partido se realizó un homenaje a los campeones del 'Trofeu Villarreal CF de Pilota Valenciana'.