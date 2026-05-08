Ilusión, esperanza... y convencimiento

El inicio del mes de mayo y, por consiguiente, el acercamiento al final de la competición determina que, hasta el más mínimo detalle, tendrá repercusión en el desenlace y destino de los que luchan por conseguir sus respectivos objetivos. El término ‘final’ es cada vez más recurrente entre los distintos ambientes que rodean al balón, pero el Levante, acostumbrado a nadar en el barro, las lleva jugando desde hace meses. Sintiendo la presión y la necesidad de vivirlas como tal para conseguir su ansiada salvación. A veces pareció inalcanzable. En ocasiones sintió que sería una opción. Y, por momentos a lo largo de su transcurso, dio la sensación de que no valdría la pena ningún esfuerzo. Sin embargo, a falta de cuatro partidos, y a tres puntos de la permanencia, en el Ciutat no solo hay esperanza, sino también convencimiento de que se puede. Por supuesto que se puede.

Es impopular sentirlo y, sobre todo, creerlo después del batacazo en La Cerámica, donde un 5-1 en contra hizo sangre en un equipo de Luís Castro que, ni mucho menos, mereció tanto castigo, pero que, sin rechistar, se ha levantado para mirar al frente y recuperar su energía y positivismo. Desde la finalización de un mes de febrero tortuoso (ningún punto sumado en su casillero), dos derrotas son el gris de un vestuario que podrá estar más acertado o menos correcto, pero cuyo principal valor es que nunca se ha rendido. Ni mucho menos lo hará cuando, por fin, otea terreno de salvación. Faltan unas cuantas brazadas para llegar a la orilla y Osasuna será el primer rival a batir en la que, casi con total seguridad, será una de las permanencias más caras del siglo. El Levante, no obstante, ya salió victorioso de la única hasta la fecha (2010-2011) y está dispuesto a repetir la misma historia.

Pese a ello, Luís Castro deberá reponerse al parte de guerra del partido contra el Villarreal. Todavía sin Unai Elgezabal y con Primo ausente por una luxación en el hombro, Carlos Álvarez se pierde lo que queda de temporada e Iván Romero apurará sus opciones para estar disponible ante el Mallorca. Por suerte, Kareem Tundé, quien se fue lesionado en La Cerámica al sentir una molestia en la zona que le impidió seguir en el encuentro ante el Sevilla, se encuentra a disposición del entrenador luso tras dar el susto. Cualquier recurso será bienvenido frente a un CA Osasuna que, pendiente de saber si sus 42 puntos le darán para pelear por Europa, contará con tres caras conocidas en su plantilla: Alessio Lisco, Rubén García y Aitor Fernández.

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Quién sabe si tendrán el corazón dividido frente a la necesidad imperiosa del Levante de sumar de tres, pero poco podrán hacer si pretender frenar a la marea granota que se concentrará en el coliseo de Orriols desde las 19:30: hora de convocatoria para recibir al autobús del equipo y marcar el primer gol. Nada más fuerte existe en el Levante que su gente. Y por ellos valdrá la pena cada esfuerzo. “Si tienes a los tuyos contigo, ¿qué quieres más? Ellos lo quieren tanto como nosotros. Te van a dar más energía, más ganas de ganar, y nosotros tenemos que equilibrar esa energía para el lado bueno. El club es de ellos, trabajas para ellos, y si quieren estar cerca de ti nunca voy a hacer para quitarlos de ahí”, dijo Castro en rueda de prensa.