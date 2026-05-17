El Levante UD lo tiene a un paso. ¡Solo una combinación de cuatro resultados le mandaría a Segunda División!

El Levante UD dio este domingo un paso de gigante hacia la permanencia en Primera División al imponerse por 2-0 al RCD Mallorca en el Ciutat de València. Los goles de Espí y Kervin Arriaga permitieron al conjunto granota sumar tres puntos fundamentales en la penúltima jornada y dejar la salvación prácticamente sellada. Eso sí, todavía queda alguna combinación que provocaría el descenso granota. Eso sí, siempre y cuando el Levante no sea capaz de puntuar contra el Betis.

La victoria, unida al resto de resultados de la jornada 37, coloca al Levante en una posición muy favorable para continuar en la máxima categoría. Sin embargo, las matemáticas todavía no garantizan de forma definitiva la permanencia y existe una única combinación que condenaría al equipo valenciano al descenso. Una combinación complicada y más viendo que hay un enfrentamiento directo entre Girona y Elche, que los dos se estarán jugando la vida.

Levante-Mallorca. / Ana Escobar / EFE

Ese escenario pasa por que el Levante termine igualado a 42 puntos con el Elche CF, rival con el que tiene perdido el golaveraje particular. Para que esta situación se produzca, deben coincidir varios resultados en la última jornada. En primer lugar, el Girona FC debe derrotar al Elche. Además, el Mallorca no puede ganar al Real Oviedo, es decir, debe empatar o perder, evitando así un triple empate a 42 puntos en el que el Levante saldría beneficiado al contar con el mejor balance entre los tres equipos. Por último, Osasuna necesita sumar al menos un punto en su compromiso frente al Getafe CF.

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En resumen, el Levante únicamente descendería si queda empatado en solitario a 42 puntos con el Elche. Un supuesto muy concreto y poco probable que no empaña la euforia de un equipo que, tras su triunfo ante el Mallorca, tiene la permanencia al alcance de la mano.