Arranca la campaña de abonos del Levante UD 26/27: subida ligera de precios, descuentos ajustados y beneficios para los más fieles

El levantinismo calienta de cara a una nueva temporada donde la ilusión está por las nubes después de conseguir la permanencia en la élite del fútbol español. El reencuentro con los soldados de Luís Castro será otra vez en Primera División, convencidos de que presenciarán otro año inolvidable y sin renunciar a vivir momentos para el recuerdo. Es por ello que la campaña de abonos 2026/2027 del Levante ya está en marcha tras un curso en el que el Ciutat de València fue una auténtica caldera y donde se pretende, como mínimo, igualar los niveles de animación con tal de, nuevamente, convertir el coliseo de Orriols en un territorio hostil para sus rivales.

Sin embargo, en una campaña donde la novedad reside en que desaparecen las nuevas altas al haber registrados 20.000 socios, con la excepción de que solo se podrán alistas nuevos levantinistas si son hijos o nietos de socios menores de cinco años, y que solo las habrá en el caso de que se queden renovaciones sin tramitar, el club modifica condiciones en comparación a la campaña de la temporada pasada y adquiere una postura más estricta a la hora de beneficiar a sus socios. El precio de los abonos ascienden, según qué zonas del Ciutat de València, entre 25 y 70 euros, mientras que el accionista diluye su valor a la hora de abordar su renovación a un menor coste. Con una acción y yendo al 70 por cien de los partidos, recibían un descuento del 30 por cien en la 25/26. Ahora es necesario haber asistido a la totalidad de los encuentros disputados en Orriols, con solo una acción, para renovar el abono un 30 por ciento más barato. Además, los que posean 4 o más acciones, dejan de tener una rebaja de 60 euros fijos para ser del 12 por cien sobre el precio estipulado.

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Estadio Ciutat de Valencia. Partido de liga Levante UD vs CA Osasuna / JM LOPEZ / LEV

Mientras, los menores de 25 años ven reducido el porcentaje de descuento comparado al de la 25/26: el abono Juvenil pasa de un 50 a un 15 por cien y el Infantil cae del 70 al 40. A pesar de ello, no todo son desventajas en las profundidades del coliseo de Orriols, ya que quien haya asistido a todos los partidos que ha jugado el Levante como local tendrá un 30 por cien de descuento independientemente de si es accionista o no. Y quien haya ido al 90 por cien, recibirá un 20 por cien de rebaja. El año pasado, sin ir más lejos, solo se beneficiaban los accionistas. Además, existirá una ayuda del 15 por cien para familias de 4 o más miembros. Bajo el lema ‘Per a tota la vida’, el Levante da el pistoletazo de salida a una campaña de abonos que arrancará telemáticamente el 8 de junio y acabará 18 días después, siendo del 24 al 26 de junio el periodo donde se habilitarán nuevas altas.