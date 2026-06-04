Carlos Espí se corona como el mejor jugador sub23 de LaLiga

La espectacular irrupción de Carlos Espí al frente de la delantera del Levante tiene un último broche con el que sellar una temporada para el recuerdo. El atacante granota ha sido elegido como el mejor sub23 de LaLiga por encima de cuatro grandes talentos de la competición: Víctor Muñoz, Alberto Moleiro, Arda Guler y Fermín López.

El impacto del ‘19’ levantinista, trascendental para que el equipo dirigido por Luís Castro lograse la permanencia en Primera División, no ha pasado desapercibido en las profundidades de la élite del fútbol español. Empezó la temporada con un papel secundario y, a raíz de la llegada del entrenador portugués al banquillo del Ciutat de València, adquirió tal confianza que no solo se echó al equipo a sus espaldas, sino que sus dianas sirvieron para celebrar la salvación en La Cartuja.

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Espí celebra su gol en La Cartuja. / LALIGA

Delantero de presente y de futuro

Carlos Espí, de esta manera, sigue echándole gramos de azúcar a su dulce momento futbolístico. Es más, sus números (11 goles en 1339 minutos) respaldan el merecimiento de un galardón que lo sitúa por encima de tres jugadores del top-3 de LaLiga y de un internacional con la Selección Española: escenario que por capacidades técnicas, olfato goleador y físico desquiciante para los rivales, bien podía haber sido su hábitat con vistas al Mundial.