Los arquitectos del Levante analizan los nombres propios del mercado: Carlos Espí, Carlos Álvarez, Pablo Martínez, Etta Eyong...

La ventana de transferencias correspondiente al ascenso a Primera División será prácticamente idéntica a la que se vivirá en Orriols después de lograr una permanencia histórica. La economía de guerra, que sigue azotando las cuentas del Ciutat de València, obligará a afrontar operaciones desde el ingenio y la proactividad. Pero, sobre todo, desde la ilusión de transmitirle a los candidatos a reforzar la plantilla levantinista que no tendrán mejor opción que la del Levante. El volumen de movimientos será alto. Sin embargo, la dirección deportiva encabezada por Héctor Rodas y Jose Gila van al mercado de verano con la garantía de que estarán a la altura de las circunstancias, después de un trabajo en la sombra durante toda la temporada al que le falta un último empujón.

“Es el trabajo de toda la temporada no solo nuestro, sino también de todo el equipo: Peyo Doménech, José Ríos, Lucas Luz, Pablo Ortega, Alejandro Losa… Durante todo el año está nutriéndonos con informes, viajando, viendo partidos y jugadores, analizando vídeos… Es la materia prima de la que nos nutrimos. Hay que convencer al jugador, negociar con el entorno y mil cosas más, pero la base es nuestra materia prima. Estamos muy orgullosos de nuestro equipo de trabajo porque, sin el buen ambiente que tenemos, cómo trabajamos y la metodología que impartimos, sería imposible. Tenemos tanta información que vamos al mercado a tiro hecho. Sabemos el perfil de jugador que buscamos y lo que tenemos en nuestra base de datos. Si no los conoces previamente, ni sabes qué han hecho en las últimas temporadas, los historiales de lesiones, cómo juegan, las personas que son... El mercado es el esprint final, pero la maratón que se hace durante toda la temporada es lo que te hace firmar jugadores de nivel”, respaldó Jose Gila.

Entrevista a Héctor Rodas y José Gila / Daniel Tortajada

Motivos no le faltan ni a él ni a Héctor Rodas de defender a su equipo de trabajo después de cómo se revalorizó una plantilla que, tras una temporada repleta de obstáculos y de adversidades superadas, tocó el cielo en La Cartuja para alcanzar una salvación legendaria. De las que se recordará durante décadas entre los fanáticos de LaLiga. “Con todos los problemas que nos hemos encontrado, tanto económicos como las limitaciones del fair-play, hemos sido ingeniosos. Hemos buscado alternativas, nos hemos anticipado, hemos ido a mercados que no se conocían tanto… Tuvimos que ser muy proactivos para conseguir esta plantilla. Había riesgos porque fuimos a por jugadores que no tuvieron su mejor año, pero si no arriesgas… Dentro de la economía de guerra que tenemos creo que hicimos un buen trabajo. Hemos recogido los frutos gracias a la permanencia. Hay que estar muy satisfecho con el trabajo de todos”, aseguró el káiser Héctor Rodas, sabiendo que el que se avecina “va a ser un mercado similar. Al no tener estabilidad económica, tienes muchas cesiones y jugadores que acaban contrato. Estamos aún a expensas del fair-play que vamos a tener, pero el año pasado fueron un total de cuarenta operaciones entre primer equipo y filial y esta vez será por el estilo. Vamos a ser cirujanos para intentar acometer todos los fichajes. Esperamos tener el mismo éxito que el año pasado”.

Con Enzo Bardeli atado, dispuesto a convertirse en la primera incorporación de la 2026/27, la triunfante campaña del Levante despierta, inevitablemente, intereses entre muchísimos clubes del Viejo Continente. Los talentos que han florecido de la mano de Luís Castro, y los pesos pesados que han dado un paso al frente, tienen cartel en el mercado y en las profundidades del Ciutat de València lo saben, al igual que son conscientes de que Carlos Espí será el más reclamado en Orriols. Ni Rodas ni Gila dudan del delantero que tienen en su plantilla ni de lo que puede suceder en el futuro más cercano. “Espí ha tenido una irrupción en Primera División que ha llamado mucho la atención. En lo que a minutos y goles se refiere es de los que más alto está en la lista. Tiene mucha capacidad de evolucionar y de desarrollarse. Hemos acabado recibiendo a entre 20 y 25 scouts de fuera: Inglaterra, Alemania, Italia… Quiere decir que el club ha generado esos activos que de cara al futuro van a ser importantes. Carlos Espí, en este caso, se ha ganado que muchos equipos hayan preguntado por él. Un delantero de su edad, 25 millones no me parece una cifra descabellada. Si estuviera en otro equipo, seguro que iría a por él”, dijo Rodas, definiendo al ‘19’ como “un perfil muy interesante. Sí que es cierto que antigüamente había perfiles parecidos, de delanteros con más talla, pero ya no los hay. No solo eso, sino también, por ejemplo, los datos de alta intensidad que alcanza en los partidos llaman mucho la atención. Incluso la velocidad que alcanza con la envergadura que tiene. Si le sumas que ha estado acertado de cara a gol, es un perfil muy interesante para todos los equipos”.

Entrevista a Héctor Rodas y José Gila / Daniel Tortajada

Gila, por su parte, no se queda atrás. “Espí hace lo mismo que hacía en Juvenil A y en el Atlético Levante. Cuando lo vio Luís Castro, nos aseguró que veríamos en tres meses lo que iba a ser capaz de hacer. A la vista está, lo ha demostrado”. Pese a ello, siente que la revalorización no está solo en el delantero de Tavernes de la Valldigna, sino también “Etta Eyong, Kareem Tundé, Kervin Arriaga, Carlos Álvarez, a pesar de haber tenido menos participaciones por diferentes lesiones… El fútbol es tan imprevisible que nunca sabes qué puede pasar. Hace seis meses la respuesta sobre Carlos Espí hubiera sido muy distinta. Ahora es el jugador que más cotiza en el Levante, pero pueden aparecer muchos”. De hecho, uno de los frentes abiertos que deben abordar es la renovación de Carlos Álvarez. El héroe del ascenso en Burgos pasó de ver cómo el club apostó por retenerlo ante la amenaza del Benfica por adquirir sus servicios a vivir un año marcado por las molestias físicas. Ahora, el escenario es comprometido al acabar contrato en 2027.

“Hay que reunirse con diferentes situaciones que tenemos por delante. Las lesiones son incontrolables, no las elige nadie. Por desgracia no hemos contado con él todo lo que queríamos, pero es indudable la calidad que tiene y lo diferencial que es. Espero que llegue con ganas, que haga una buena pretemporada y, a partir de ahí, veremos”, comentó Rodas. Es evidente que el Levante lo quiera mantener en su plantilla, ya que, tal y como aseguró Gila, “a día de hoy no nos podemos permitir firmar jugadores consolidados como Carlos Álvarez. Entonces, nuestra misión va a ser siempre intentar retenerlos. No podemos ir al mercado a firmar jugadores de esa calidad. En cualquier negociación hay dos partes y todo el mundo se tiene que poner de acuerdo, pero, para nosotros, Carlos Álvarez es un activo muy importante en el club”.

También apuntó a serlo Etta Eyong, pero su caso es de los que son difíciles de explicar en el universo del balompié. A pesar de ello, la dirección deportiva del Levante no pierde la esperanza de recuperar su versión más diferencial. La mostró durante sus primeros coletazos como granota y están convencidos de que volverá a deleitar a la grada de Orriols con sus goles. “No sé si en la Copa África tuvo mucha presión social y, a lo mejor, le pudo mermar emocionalmente, pero tiene 21 años y ha demostrado todo lo que tiene dentro. Es un perfil que llama mucho la atención fuera, con mucha capacidad para progresar. Ha demostrado que puede tener ese nivel. ¿Por qué no se puede reencontrar con el nivel que tenía y ser importante? Se ha esforzado hasta el final. Incluso con alguna molestia que ha tenido a final de temporada y ha querido estar. Es de agradecer. Los jugadores pasamos por épocas que no estamos tan bien y hay que apoyarles y estar con ellos. La capacidad la tiene. No tengo dudas de su nivel”, defendió Rodas, con Gila asegurando que reapareció en el momento más oportuno y necesario del curso. “Volvió cuando tenía que volver: con un gol ante Osasuna”.

La situación de los que finalizan cesión

La salvación, a su vez, no se entendería sin la implicación de los Manu Sánchez, Matías Moreno, Iker Losada, Alan Matturro… jugadores que, pese a estar en calidad de prestados, entendieron lo que significa el Levante y se dejaron el alma hasta el último segundo. Cada uno de sus esfuerzos bien valió llegar al encuentro frente al Betis con la permanencia de cara. Y aunque todo el mundo sepa que el talento que atesoran apunta a cotas más altas, en Orriols no perderán la esperanza de ver a algunos de ellos defendiendo los intereses del Levante. “Va a ser difícil contar con Matías Moreno, Manu Sánchez, Matturro… Lo han dado todo hasta el último día. Es difícil que seis cedidos, que no están en tu estructura, se dejen el alma hasta el último día. Encontrar gente de esa calidad humana y deportiva es complicado. Nos encantaría contar con muchos de ellos, pero el mercado es muy soberano. Lo que hemos visto nosotros lo han visto otros clubes”, dijo Gila frente a la idéntica opinión de Rodas, quien asegura que “hay que sentirse orgullosos todos. Se han vuelto a reencontrar, han aumentado su valor y nos han dado el rendimiento que queríamos. Estaremos pendientes de sus situaciones y, si puede volver alguno de ellos, por qué no”.

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Mientras confirma que esta semana será clave para saber si Pablo Martínez seguirá en el Levante: “Estamos aún pendientes de todas las situaciones. A partir de la semana que viene tomaremos decisiones”. Todo, con vistas a un mercado que, según Gila, “es parecido al del año pasado, sobre todo a nivel económico, pero el bagaje de una temporada con muchas negociaciones, con salidas y entradas, y pelear durante muchos meses, da más experiencia y permite que lo afrontes con más serenidad, pero va a ser igual de difícil”. Rodas tampoco tiene dudas: “Cuando llegas te falta mucha información y tienes que refrescar todo tipo de contratos, algo a lo que no tenías acceso antes. No será tranquilo, pero la experiencia es un grado y nos vendrá bien, también, para decidir mejor que el año pasado”.