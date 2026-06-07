El Norwich se entromete en el fichaje de Ramazani por el Valencia CF
El conjunto inglés va tras los pasos del objetivo valencianista y tiene más poderío económico para hacer una operación en propiedad, aunque la propuesta blanquinegra es más poderosa en lo deportivo
El mercado de fichajes del Valencia CF tiene una serie de nombres encima de la mesa desde el día uno. Guido Rodríguez, Thomas Meunier o Andrés García son jugadores en la lista de prioridades en la que también está Largi Ramazani, cuya segunda vuelta salvadora para los valencianistas le ha valido la oportunidad de volver a Mestalla... Si el club es capaz de ponerse de acuerdo con el Leeds United, que quiere un traspaso demasiado elevado para los blanquinegros en estos momentos.
En este sentido, la gran amenaza es como siempre la Premier League, ya que en Inglaterra incluso los equipos de segunda división tienen más potencial económico que el Valencia CF a la hora de hacer apuestas de mercado. Un club de la Championship, de hecho, ya ha movido ficha por el el belga: el Norwich City.
Los 'canaries' quieren volver a la Premier League y han puestos sus ojos en el extremo del Leeds, según la información de 'One Football'. En este sentido, la vertiente deportiva y emocional es el arma principal del Valencia CF en la disputa por el jugador.
Ramazani quiere volver
Ramazani acabó siendo muy querido por Mestalla, rindiendo bien y conectando con el valencianismo. En las últimas semanas, de hecho, repartió 'me gustas' en redes sociales en los mensajes que le pedían quedarse y si depende de él, lo que quiere es jugar en el Valencia CF la próxima temporada.
El Valencia propone una cesión con opción de compra
La entidad valencianista ya ha explorado con el Leeds la posibilidad de volverle a firmar en calidad de cedido con opción de compra para final de temporada, pero a estas alturas del mercado de fichajes en Elland Road solo contemplan hacer 'caja' con el belga por lo que no parece que se vaya a resolver a corto plazo y menos cuando de entrada el Leeds va a priorizar las propuestas que ponen dinero encima de la mesa.
- Los pisos se venden con un descuento de 50.000 euros en València por la caída a plomo de las ventas
- Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo las protestas y manifestación de hoy
- Subida de 486 euros en Primaria y 550 en Secundaria: la contraoferta del sindicato mayoritario de profesores a Educación para frenar la huelga
- Los pisos tipo 'Dubái' llegan a Valencia: 300 viviendas de 30 metros a 99.000 euros
- El Consell presupuesta 68 millones más para la educación concertada en plena huelga educativa
- Emerge el segundo animal más grande del mundo en Dénia: comienza la temporada de avistamiento de ballenas
- Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana
- Valldigna Verda extrae conclusiones alentadoras en el río Vaca: Elevada presencia de peces autóctonos y baja afección de especies invasoras